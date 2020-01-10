«Не только целовать, но и заботиться»: 5-летняя дочь Тимати помогает в воспитании своего маленького брата

Симона Яковлевна в своем микроблоге рассказывает о жизненном опыте, перенося некоторые моменты и на детей с внуками.

«Когда ребенок один, он довольно долго остается маленьким, кто-то и во взрослом состоянии находится в блаженном неведении, что так и не вырос... Хорошо, когда появляются новые дети, тогда старшим не грозит инфантилизм. Сначала идет принятие этого факта, не всегда просто, но это уже зависит от такта взрослых, а потом назначение себя старшей! Можно не только целовать, но и заботиться, помогать, а самое главное — учить всему! Иногда в заботе о младшем, забываешь, что старшая еще совсем маленькая, а вспоминая это, сразу хочется прижать ее к груди и защитить ото всех невзгод. Так хочется, чтобы дети дружили! У нас же с сестрой получилось!», — поделилась с подписчиками мама Тимати и показала нежное фото внуков.

Симона Юнусова также рассказала, что Алиса по желанию помогает во всем, что касается ухода за 2-месячным братом.