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«Не только целовать, но и заботиться»: 5-летняя дочь Тимати помогает в воспитании своего маленького брата

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимати с дочкой Алисой

Фото: Instagram

Мама исполнителя показала трогательные фотографии внуков.

36-летний рэпер и бизнесмен Тимати стал отцом о второй раз в октябре 2019 года. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Наравне с родителями за обоими детьми артиста ухаживает его мать Симона Юнусова.

Счастливая бабушка проводит много времени с 5-летней Алисой, рассказывает о ее жизни и том, как взрослеет девочка.

Симона Яковлевна в своем микроблоге рассказывает о жизненном опыте, перенося некоторые моменты и на детей с внуками.

«Когда ребенок один, он довольно долго остается маленьким, кто-то и во взрослом состоянии находится в блаженном неведении, что так и не вырос... Хорошо, когда появляются новые дети, тогда старшим не грозит инфантилизм. Сначала идет принятие этого факта, не всегда просто, но это уже зависит от такта взрослых, а потом назначение себя старшей! Можно не только целовать, но и заботиться, помогать, а самое главное — учить всему! Иногда в заботе о младшем, забываешь, что старшая еще совсем маленькая, а вспоминая это, сразу хочется прижать ее к груди и защитить ото всех невзгод. Так хочется, чтобы дети дружили! У нас же с сестрой получилось!», — поделилась с подписчиками мама Тимати и показала нежное фото внуков.

Симона Юнусова также рассказала, что Алиса по желанию помогает во всем, что касается ухода за 2-месячным братом.

«Дети — цветы жизни. Здоровья и благополучия», «Какие зайки», «Счастья вашей дружной семье! Большие молодцы!», «И у них получится. В такой любви и заботе вокруг», — отметили в комментариях.

Многие из поклонников мамы Алисы — модели Алены Шишковой — возмущаются, что девочка проводит с бабушкой больше времени, чем с матерью. На что Шишкова резко ответила, что дочь живет с ней и няней, а с бабушкой проводит выходные и ездит в путешествия.

Фото и видео: Instagram

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