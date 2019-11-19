Копия Тимати: Анастасия Решетова «засветила» лицо новорожденного сына
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Фото: Instagram
Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати стали родителями месяц назад. 16 октября у пары родился сын Ратмир.
Страницы матери, отца и бабушки Симоны заполонили фотографии и видео с малышом, но везде его показывают только со спины. В общении с подписчиками Анастасия на вопрос, боится ли она сглаза, раз скрывает лицо ребенка, ответила: «Нет. Но всему свое время. Мы и так показываем слишком много. Не нужно пока выставлять на всеобщее обозрение такого красавчика».
И вскоре после этого заявления молодая мать попала впросак. На балу дебютанток Tatler-2019 во время фотосессии с Тимати Анастасия не погасила экран смартфона и «засветила» лицо малыша.
Фото: Пресс-служба Tatler
На экране с изображением месячного Ратмира отчетливо видны черты его лица. И с первого взгляда становится ясно, что мальчик очень похож на отца: те же темные волосы и взгляд.
Фото: Пресс-служба Tatler
Мать Тимати Симона Юнусова уверена, что и ее единственная пока внучка Алиса, которую рэперу родила модель Алена Шишкова, тоже похожа на отца. Но в социально сети с ней спорят: многим подписчикам кажется, что девочка взяла многое и от матери. На что Симона Яковлевна однозначно отвечает: «У Алисы все черты лица папины».
А как вам кажется, на кого похожи дети Тимати?
Фото: пресс-служба Tatler, Instagram
Видео: Instagram
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