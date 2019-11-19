Копия Тимати: Анастасия Решетова «засветила» лицо новорожденного сына

Страницы матери, отца и бабушки Симоны заполонили фотографии и видео с малышом, но везде его показывают только со спины. В общении с подписчиками Анастасия на вопрос, боится ли она сглаза, раз скрывает лицо ребенка, ответила: «Нет. Но всему свое время. Мы и так показываем слишком много. Не нужно пока выставлять на всеобщее обозрение такого красавчика».

И вскоре после этого заявления молодая мать попала впросак. На балу дебютанток Tatler-2019 во время фотосессии с Тимати Анастасия не погасила экран смартфона и «засветила» лицо малыша.