«Тимурович едет домой»: Тимати забрал новорожденного сына и его мать сына из роддома
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Фото: Instagram
В семье 36-летнего Тимати и его 23-летней девушки Анастасии Решетовой 16 октября произошло пополнение: у них родился сын Ратмир. Четыре дня спустя счастливый отец забрал их из роддома. На выписке также присутствовали близкие друзья пары и, конечно, мать рэпера Симона Юнусова, которая присутствовала на родах, а после проводила много времени проводила с Анастасией в палате.
В Instagram родителей появились нежные снимки с выписки. «Тимурович едет домой», - сообщил в своем микроблоге теперь уже дважды отец.
Сразу после выписки Анастасия Решетова заехала на работу – в салон красоты. Сотрудницы салона поздравили Решетову с рождением сына, украсив салон шариками и цветами.
Только выписавшись из роддома Анастасия успела выложить несколько видеороликов в сториз. Так, она с юмором отметила, что, кроме трех котов и их хозяина теперь придется кормить еще и Тимуровича.
Напомним, ребенок стал для Анастасии первенцем, а для Тимати – вторым. Его 5-летняя дочь Алиса обрадовалась появлению братика. Бывшая возлюбленная артиста Алена Шишкова узнала, что у него родился сын от их общей дочери. В социальной сети модель поздравила молодых родителей: «Я рада за них», - написала она.
Фото и видео: Instagram
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