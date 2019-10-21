«Тимурович едет домой»: Тимати забрал новорожденного сына и его мать сына из роддома

В семье 36-летнего Тимати и его 23-летней девушки Анастасии Решетовой 16 октября произошло пополнение: у них родился сын Ратмир. Четыре дня спустя счастливый отец забрал их из роддома. На выписке также присутствовали близкие друзья пары и, конечно, мать рэпера Симона Юнусова, которая присутствовала на родах, а после проводила много времени проводила с Анастасией в палате.

В Instagram родителей появились нежные снимки с выписки. «Тимурович едет домой», - сообщил в своем микроблоге теперь уже дважды отец.