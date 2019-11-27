Мимими дня: Анастасия Решетова показала, как маленький сын Ратмир разговаривает с ней
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Фото: Instagram
Рэпер Тимати и его любимая женщина Анастасия Решетова в октябре стали родителями: у них родился сын Ратмир. И пока артист и бизнесмен работает, редко появляясь дома, молодая мать каждую минутку проводит с младенцем, радуясь каждой минуте рядом с ним.
Анастасия, переполненная эмоциями, делится ими с подписчиками. В сториз в Instagram она показала, как разговаривает с полуторамесячным Ратмиром, а он ей отвечает.
Поклонники Анастасии Решетовой интересовались, какой отец Тимати. Модель отвечала, что жаловаться ей не приходится. «Он много работает, часто уезжает в командировки, но все свободное время проводит с сыном», — откровенничала Анастасия. Она также призналась, что знала, что ее любимый будет отличным родителем: «Я видела, как он относится к Алисе», — говорила она.
Напомним, дочь Алису 5 лет назад Тимуру Юнусову родила другая модель — Алена Шишкова. С ней Тимати расстался, когда дочь была еще совсем маленькой.
Фото и видео: Instagram
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