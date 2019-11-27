Мимими дня: Анастасия Решетова показала, как маленький сын Ратмир разговаривает с ней

Рэпер Тимати и его любимая женщина Анастасия Решетова в октябре стали родителями: у них родился сын Ратмир. И пока артист и бизнесмен работает, редко появляясь дома, молодая мать каждую минутку проводит с младенцем, радуясь каждой минуте рядом с ним.

Анастасия, переполненная эмоциями, делится ими с подписчиками. В сториз в Instagram она показала, как разговаривает с полуторамесячным Ратмиром, а он ей отвечает.