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Мимими дня: Анастасия Решетова показала, как маленький сын Ратмир разговаривает с ней

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия и Ратмир

Фото: Instagram

Видеоролик молодая мать опубликовала в социальной сети.

Рэпер Тимати и его любимая женщина Анастасия Решетова в октябре стали родителями: у них родился сын Ратмир. И пока артист и бизнесмен работает, редко появляясь дома, молодая мать каждую минутку проводит с младенцем, радуясь каждой минуте рядом с ним.

Анастасия, переполненная эмоциями, делится ими с подписчиками. В сториз в Instagram она показала, как разговаривает с полуторамесячным Ратмиром, а он ей отвечает.

Поклонники Анастасии Решетовой интересовались, какой отец Тимати. Модель отвечала, что жаловаться ей не приходится. «Он много работает, часто уезжает в командировки, но все свободное время проводит с сыном», — откровенничала Анастасия. Она также призналась, что знала, что ее любимый будет отличным родителем: «Я видела, как он относится к Алисе», — говорила она.

Напомним, дочь Алису 5 лет назад Тимуру Юнусову родила другая модель — Алена Шишкова. С ней Тимати расстался, когда дочь была еще совсем маленькой.

Фото и видео: Instagram

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