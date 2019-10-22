«Места хватит всем»: мать Тимати сделала новую татуировку в честь рождения внука Ратмира
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сделала новую татуировку с датой рождения своего пока единственного внука Ратмира. У счастливой бабушки теперь на руке два рисунка в виде римских цифр с датами рождения детей Тимати.
«Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает). «Мам, а для моих детей место останется?!» Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!», - рассказала Симона Юнусова в Instagram под видео.
Сын Тимати и его любимой женщины Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из элитных столичных роддомов. Отец и его мать присутствовали на родах, поддерживая новоиспеченную мать.
Вскоре на страницах родителей и счастливой бабушки появились трогательные фотографии с малышом Ратмиром.
Через несколько дней мальчика забрали домой. Его сестренка – 5-летняя Алиса успела познакомиться с братиком еще в роддоме. Девочка сказала, что он ужасно милый и такой маленький, что его страшно трогать.
Фото: Instagram
Дочерью Алисы является бывшая возлюбленная рэпера, модель Алена Шишкова. Они расстались с Тимуром вскоре после рождения. Воспитанием девочки в большей степени занимается бабушка Симона.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!