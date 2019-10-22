«Места хватит всем»: мать Тимати сделала новую татуировку в честь рождения внука Ратмира

«Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает). «Мам, а для моих детей место останется?!» Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!», - рассказала Симона Юнусова в Instagram под видео.

Сын Тимати и его любимой женщины Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из элитных столичных роддомов. Отец и его мать присутствовали на родах, поддерживая новоиспеченную мать.

Вскоре на страницах родителей и счастливой бабушки появились трогательные фотографии с малышом Ратмиром.