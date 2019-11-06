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Море шаров, песни и счастливые родители: Нюша показала, как поздравила маленькую дочь с первым днем рождения

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша — молодая мама

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица разместила в социальной сети трогательное семейное фото.

29-летняя певица Нюша отдыхает с семьей в США. Там они встретили и отметили первый день рождения своей маленькой дочери. Рано утром по московскому времени в микроблогах Нюши и ее супруга Игоря Сивова появились видео с поздравлениями малышки.

Нюша призналась подписчикам, что этот год стал лучшим в ее жизни. «Нашей малышке, нашей принцессе 1 год. Уже целый год бесконечного счастья. Моя любовь к тебе безгранична... Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас. Это самый волшебный подарок», — написала певица под нежной семейной фотографией.

«Маленькое счастье», «Так быстро целый год пролетел», «Поздравляю принцессу с днем рождения», «Самая лучшая семья», — отметили в комментариях подписчики Нюши.

Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. Вторую годовщину свадьбы они отметили в Париже, сбежав ото всех на несколько дней. Лицо дочери супруги до сих пор не показывали, так же не называли и ее имени.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

Видео: Instagram

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