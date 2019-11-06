Море шаров, песни и счастливые родители: Нюша показала, как поздравила маленькую дочь с первым днем рождения

«Маленькое счастье», «Так быстро целый год пролетел», «Поздравляю принцессу с днем рождения», «Самая лучшая семья», — отметили в комментариях подписчики Нюши.

Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. Вторую годовщину свадьбы они отметили в Париже, сбежав ото всех на несколько дней. Лицо дочери супруги до сих пор не показывали, так же не называли и ее имени.