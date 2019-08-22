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«Как же я люблю»: муж Нюши публично признался в чувствах к ней

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Нюша и Игорь Сивов в Париже

Фото: Instagram

Игорь Сивов опубликовал на своей странице проникновенный пост.

Нюша и Игорь Сивов счастливы в браке уже два года. У них растет маленькая дочка, чье имя они держат в строжайшей тайне.

И только сейчас, по признанию супруга артистки, он понял, каково это жить и быть любимым. «Сегодня я проснулся утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к которой адресованы мои искренние признания в любви...Любовь невозможно измерить подарками, поступками, словами, поцелуями, потому что она живет внутри нас. И неважно, сколько вам лет, ведь сердце способно испытывать море разных эмоций независимо от возраста! Любовь рождает то вечное, трепетное и незабвенное чувство, что воспевают поэты и писатели, что незабываемо спустя годы. Она приносит счастье. Я именно сейчас осознал, что такое жизнь, что значит жить и любить, а главное быть любимым», - написал Игорь Сивов (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«Как же я за вас рада ,вы такая прекрасная и любящая пара ,на вас приятно смотреть», Продолжайте в том же духе», «Желаю вам каждое утро просыпаться с этим удивительным чувством, будьте счастливы», - написали Игорю и Нюше в комментариях.

На днях Игорь Сивов опубликовал фотографию с сыновьями от первого брака и рассказал об их воспитании. А несколько дней назад, когда Нюша отмечала 29-й день рождения, ее подруга «засветила» лицо маленькой дочери певицы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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