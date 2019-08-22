«Как же я люблю»: муж Нюши публично признался в чувствах к ней

«Как же я за вас рада ,вы такая прекрасная и любящая пара ,на вас приятно смотреть», Продолжайте в том же духе», «Желаю вам каждое утро просыпаться с этим удивительным чувством, будьте счастливы», - написали Игорю и Нюше в комментариях.

На днях Игорь Сивов опубликовал фотографию с сыновьями от первого брака и рассказал об их воспитании. А несколько дней назад, когда Нюша отмечала 29-й день рождения, ее подруга «засветила» лицо маленькой дочери певицы.