«Любимый балует»: Нюша показала новое романтичное фото с мужем

Певица Нюша счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым, замуж за которого вышла в 2017 году. Артистка часто публикует в Instagram нежные фотографии с супругом.
Вторую годовщину свадьбы Нюша и Игорь отметили в Париже. В городе любви супруги провели несколько дней и поделились с подписчиками романтичными фотографиями оттуда.
Теперь же певица опубликовала в Instagram новый нежный снимок с супругом. В кадре счастливая жена держит огромный букет, а муж целует ее в щеку. «Любимый балует. Но со мной только так», - подписала фото артистка.
«Как здорово», «Красивая пара», «Любимые», - написали поклонники комментарии под фотографией.
Напомним, у супругов растет дочь, которой в июне исполнится год. Родители девочку тщательно скрывают и даже не признаются, как назвали малышку.
Фото и видео: Instagram
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