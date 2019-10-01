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«Любимый балует»: Нюша показала новое романтичное фото с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша

Фото: Instagram

Артистка сделала с ним селфи в лифте.

Певица Нюша счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым, замуж за которого вышла в 2017 году. Артистка часто публикует в Instagram нежные фотографии с супругом.

Нюша танцует с мужем

Вторую годовщину свадьбы Нюша и Игорь отметили в Париже. В городе любви супруги провели несколько дней и поделились с подписчиками романтичными фотографиями оттуда.

Теперь же певица опубликовала в Instagram новый нежный снимок с супругом. В кадре счастливая жена держит огромный букет, а муж целует ее в щеку. «Любимый балует. Но со мной только так», - подписала фото артистка.

«Как здорово», «Красивая пара», «Любимые», - написали поклонники комментарии под фотографией.

Напомним, у супругов растет дочь, которой в июне исполнится год. Родители девочку тщательно скрывают и даже не признаются, как назвали малышку.

Фото и видео: Instagram

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