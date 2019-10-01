«Любимый балует»: Нюша показала новое романтичное фото с мужем

Вторую годовщину свадьбы Нюша и Игорь отметили в Париже. В городе любви супруги провели несколько дней и поделились с подписчиками романтичными фотографиями оттуда.

Теперь же певица опубликовала в Instagram новый нежный снимок с супругом. В кадре счастливая жена держит огромный букет, а муж целует ее в щеку. «Любимый балует. Но со мной только так», - подписала фото артистка.