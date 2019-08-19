«Знакомьтесь, мои сыновья»: Игорь Сивов показал редкое фото старших детей

«Какие милые ребята», «Ты супер отец! И большой пример! Я никогда не видела такой близости с детьми! А как они тебя любят! Как смотрят на тебя! Ты пример для них! Они слышат тебя!! Старший просто моя любовь! Какие он книги читает и как говорит 🔥Далеко пойдёт!», «Джентельмены растут», «Игорь, хорошие у Вас мальчишки!» — пишут фолловеры Игоря.

А вы согласны с Игорем Сивовым?