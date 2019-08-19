«Знакомьтесь, мои сыновья»: Игорь Сивов показал редкое фото старших детей

В конце минувшего года 29-летняя Нюша родила дочь своему супругу, главному советнику президента Международной федерации студенческого спорта Игорю Сивову. Малышка стала для папы третьим ребенком — от предыдущего брака у мужчины есть двое сыновей. Несколько часов назад в блоге Игоря появился редкий кадр с мальчиками. «Добрый вечер. Знакомьтесь, мои сыновья. Я стал многодетным отцом с рождением принцессы. Но сегодня о воспитании пацанов хочу поделиться своими мыслями, пусть не большим, но уже опытом. Почему о них сейчас? Наверное потому, что они в дальнейшем мужья, отцы и я чувствую ответственность за их и, соответственно, моё будущее».
«Я, как большинство сегодняшних родителей подростков, воспитан на примере семьи, улицы и школы. Им же досталось другое время. Двор и школа уже не так влияют, мы стараемся оградить от них своих детей, вольно или не вольно. Остаётся семья, отец для мальчиков - главный педагог жизни. Что я точно не говорю: «а вот я бы так делал/не делал»... Рекомендую прочитанные мною книги, а не заставляю их читать. Поступаю по совести, а не взываю к ней. Ответственно подхожу к любому вопросу, а не твержу о нем. Не заставляю заниматься спортом и не записываю на секции насильно. Все только по собственному желанию и собственным примерам. Да, в хоккей старшего привёл сам, но заставлять им заниматься «по жизни» не буду. Свобода выбора важна для мужчины. Думаю, у нас с вами ещё будут поводы поговорить на эту тему. Обязательно!» — написал Игорь Сивов.
«Какие милые ребята», «Ты супер отец! И большой пример! Я никогда не видела такой близости с детьми! А как они тебя любят! Как смотрят на тебя! Ты пример для них! Они слышат тебя!! Старший просто моя любовь! Какие он книги читает и как говорит 🔥Далеко пойдёт!», «Джентельмены растут», «Игорь, хорошие у Вас мальчишки!» — пишут фолловеры Игоря.
А вы согласны с Игорем Сивовым?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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