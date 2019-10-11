«Наша связь безгранична»: 29-летняя певица Нюша показала редкое фото с семьей

«Ухты! Вся семья в сборе», «Самые бесценные мгновения когда семья в полном составе находится вместе», «Ваааауууу», «Наконец-то», «Какие пуси», «Зайки», «Какие уютные», «Такие милые», «Очень нежное фото», «Вы прекрасная семья», «Самая красивая семья», «Боже, какая прелесть, счастья вам безграничного», «Самые лучшие родители», «Как перестать смотреть на это?», — обсуждают подписчики.

«Счастья вам здоровья малышке», «Маленькая зайка», «Какие вы милые, крошка уже подросла у вас», «Сколько уже этой зайке месяцев?», — любопытствуют они.

Певица Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов стали родителями 6 ноября минувшего года. О рождении дочери поклонники артистки узнали из ее Instagram.

А как считаете вы, должны ли артисты демонстрировать личное в соцсетях?