«Наша связь безгранична»: 29-летняя певица Нюша показала редкое фото с семьей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
В последнее время популярная певица Нюша вовсю эксплуатирует образ секси-мамочки, радуя подписчиков своего блога в Instagram откровенными фотографиями, кадрами со съемок, размышлениями о творчестве. Мужа и дочь звезда показывает все реже. Наконец, она сделала исключение из этого нового правила.
«Наша связь безгранична», — прокомментировала Нюша нежное фото.
«Ухты! Вся семья в сборе», «Самые бесценные мгновения когда семья в полном составе находится вместе», «Ваааауууу», «Наконец-то», «Какие пуси», «Зайки», «Какие уютные», «Такие милые», «Очень нежное фото», «Вы прекрасная семья», «Самая красивая семья», «Боже, какая прелесть, счастья вам безграничного», «Самые лучшие родители», «Как перестать смотреть на это?», — обсуждают подписчики.
«Счастья вам здоровья малышке», «Маленькая зайка», «Какие вы милые, крошка уже подросла у вас», «Сколько уже этой зайке месяцев?», — любопытствуют они.
Певица Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов стали родителями 6 ноября минувшего года. О рождении дочери поклонники артистки узнали из ее Instagram.
А как считаете вы, должны ли артисты демонстрировать личное в соцсетях?
Фото и видео: instagram
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