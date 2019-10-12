«Эра родинки официально закончилась»: Нюша избавилась от своей «изюминки»

«Все что не делается, все к лучшему 👍🏻», «Красотка наша», «Молодец!Красоту ничем не испортишь!!!», «С родинкой или без - ты всегда прекрасна!», «Очень жаль, Ню! Родинка была твоей особенностью, изюминкой», «Нееет. Это же была твоя изюминка», «Мы так привыкли к ней уже♥️», «Не будет родинки 😨😱 ты будешь все равно красоткой 😊😍😏🤙», — комментируют подписчики.

Стоит отметить, что безобидные родинки могут превратиться в злокачественные новообразования, поэтому нужно внимательно следить за их состоянием и не затягивать с визитом к врачу-дерматологу, если заметили изменения.

А вам нравится обновленный имидж Нюши?