«Эра родинки официально закончилась»: Нюша избавилась от своей «изюминки»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
Родинка над верхней губой была одной из отличительных особенностей певицы Нюши.
На днях в Сети появились слухи о том, что 29-летняя артистка решила удалить родинку, а в субботу, 12 октября, Нюша рассказала об этом в Instagram. «Мои хорошие, вы знаете... я всегда делюсь с вами новостями моей жизни✔ Именно вы достойны узнавать правду из первых уст… Спасибо, я всегда нахожу в вас поддержку! Поэтому и сейчас, сообщаю вам первым. Короче, эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе))) Но мы обе переросли эти отношения, сегодня, в собственной инсте, я официально сообщаю, что дальше буду жить без неё) С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя 🤷🏽♀ Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой🙌🏽😘».
«Все что не делается, все к лучшему 👍🏻», «Красотка наша», «Молодец!Красоту ничем не испортишь!!!», «С родинкой или без - ты всегда прекрасна!», «Очень жаль, Ню! Родинка была твоей особенностью, изюминкой», «Нееет. Это же была твоя изюминка», «Мы так привыкли к ней уже♥️», «Не будет родинки 😨😱 ты будешь все равно красоткой 😊😍😏🤙», — комментируют подписчики.
Стоит отметить, что безобидные родинки могут превратиться в злокачественные новообразования, поэтому нужно внимательно следить за их состоянием и не затягивать с визитом к врачу-дерматологу, если заметили изменения.
А вам нравится обновленный имидж Нюши?
Больше о Нюше вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookress
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