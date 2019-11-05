Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной даже после публикации снимков малыша
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Фото: Instagram
Оксана Воеводина 1 ноября впервые показала лицо своего полугодовалого сына Леона, рожденного от бывшего монарха Малайзии. До этого модель показывала малыша только со спины.
Ранее подруги Оксаны уверяли, что ДНК-тест на отцовство проводить бессмысленно, так как малыш — копия своего отца. Теперь и пользователи соцсетей, увидев мальчика, поняли, как сильно он похож на родителя.
Но сам Мухаммад V, который буквально выставил Оксану Воеводину из дома на четвертом месяце беременности, уверен, что фотографии не служат доказательством его отцовства, сообщает таблоид DailyMail. Экс-монарх отмечает, что отцом малыша может быть любой мужчина с азиатскими чертами лица. Кроме того, обнародование снимков Леона вывели малазийца из себя. Он уверен, что так Оксана пытается манипулировать им и общественным мнением, а также старается получить круглую сумму в виде отступных после развода.
Издание также отмечает, что Мухаммад V обвинил свою русскую экс-супругу в том, что у нее нет достоинства, и припомнил, что она снималась в откровенных сценах во время участия в реалити-шоу.
Оксана Воеводина отступать не собирается. Она будет оказывать отцовства Мухаммада в суде и отстаивать свое честное имя. Если экс-монарх не явится для прохождения ДНК-теста, его автоматически признают отцом Леона.
Малыш является первым внуком в династии, мальчика назвали в честь недавно ушедшего из жизни дедушки — султана Исмаила Петра. У других родственников экс-короля только девочки. В Малайзии власть переходит от отца к старшему сыну вне зависимости от места его рождения. Чтобы взойти на престол, претендент на него должен знать малайский язык, быть мусульманином и чтить местные традиции.
Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, который ради нее отказался от престола, состоялась всего год назад. Но уже через несколько месяцев супруг решил избавиться от россиянки, отправив ее беременной домой. Леон появился на свет в Москве в мае 2019 года.