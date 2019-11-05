Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной даже после публикации снимков малыша

Ранее подруги Оксаны уверяли, что ДНК-тест на отцовство проводить бессмысленно, так как малыш — копия своего отца. Теперь и пользователи соцсетей, увидев мальчика, поняли, как сильно он похож на родителя.

Но сам Мухаммад V, который буквально выставил Оксану Воеводину из дома на четвертом месяце беременности, уверен, что фотографии не служат доказательством его отцовства, сообщает таблоид DailyMail. Экс-монарх отмечает, что отцом малыша может быть любой мужчина с азиатскими чертами лица. Кроме того, обнародование снимков Леона вывели малазийца из себя. Он уверен, что так Оксана пытается манипулировать им и общественным мнением, а также старается получить круглую сумму в виде отступных после развода.