«Да, мы в России»: Оксана Воеводина прокомментировала сообщения о разводе с экс-королем Малайзии

СМИ пристально следят за развитием ситуации вокруг развода Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии. Наконец, в ее блоге появился комментарий, в котором она возмущается тем, что пишут о ней представители желтой прессы.
Оксана пригрозила судом тем СМИ, которые намеренно искажают информацию. Однако она так и не дала ответа на самый главный вопрос: состоялся развод или нет.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!