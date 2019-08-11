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«Я чувствовала себя виноватой»: русская жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о серьезной болезни сына

Оксана Воеводина рассказала, как ее сын боролся с первым серьезным заболеванием в своей жизни.

Два с половиной месяца назад, 21 мая, обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина впервые стала мамой. Через месяц они с сыном уехали в Россию, а СМИ заговорили о новом статусе модели — бывшей жены бывшего султана Малайзии Муххамада V.

Сейчас мама и малыш привыкают к суровому российскому климату, и уже в первый месяц своего пребывания здесь малыш серьезно заболел.

«Прошлая неделя принесла мне много стресса и грусти… Мой маленький сын Леон серьезно заболел впервые в своей жизни. Сначала я не могла понять, что это отит… Леон простудил уши, скорее всего, после купания, потому что в Москве той ночью было очень хородно, около +6, и еще холоднее за городом… Это мой первый опыт материнства, и если что-то идет не так, я чувствую себя ужасно виноватой, я чувствую, что я не справилась», — поделилась своими мама.

«Леону прописали сильные антибиотики, потому что в его возрасте отит мог привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери слуха… Все эти дни Леон плохо спал и мало ел. И я вообще не спала рядом с ним. Для каждого родителя худшая вещь в жизни — болезнь ребенка. Слава Аллаху, Леон чувствует себя хорошо сейчас. Спасибо за вашу поддержку и молитвы, Аллах слышит их все», — успокоила она подписчиков.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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