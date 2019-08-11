«Я чувствовала себя виноватой»: русская жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о серьезной болезни сына

Два с половиной месяца назад, 21 мая, обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина впервые стала мамой. Через месяц они с сыном уехали в Россию, а СМИ заговорили о новом статусе модели — бывшей жены бывшего султана Малайзии Муххамада V.

Сейчас мама и малыш привыкают к суровому российскому климату, и уже в первый месяц своего пребывания здесь малыш серьезно заболел.

«Прошлая неделя принесла мне много стресса и грусти… Мой маленький сын Леон серьезно заболел впервые в своей жизни. Сначала я не могла понять, что это отит… Леон простудил уши, скорее всего, после купания, потому что в Москве той ночью было очень хородно, около +6, и еще холоднее за городом… Это мой первый опыт материнства, и если что-то идет не так, я чувствую себя ужасно виноватой, я чувствую, что я не справилась», — поделилась своими мама.