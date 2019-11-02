passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Вот он, мой принц»: покинутая экс-королем Малайзии Оксана Воеводина показала лицо сына и сравнила его с отцом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Оксана Воеводина

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Оксана Воеводина продолжает борьбу за правду.

Весной 26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. Что случилось в паре на самом деле — неизвестно.

В Сети есть несколько версий, которые модель не комментировала. Кто-то говорит, что мужчина приревновал к прошлому, которое его возлюбленная якобы скрывала, кто-то считает, что он не поверил, что это его сын. Однако малыш растет копией своего папы — в этом Оксана уверена, и намерена доказать это миру, демонстрируя фотографии, первые из которых показал сайт DailyMail.

Ранее в интервью этому же изданию Оксана-Риханна говорила, что не хотела бы подвергать сына процедуре ДНК-экспертизы.

«Проснись, у тебя есть сын! Ты отец, в тебе течет королевская кровь — неважно, что случилось с нашей семьей, я хочу, чтобы у моего сына было два родителя. Подумай о своем сыне, что он подумает о тебе, когда увидит все эти сообщения», — обращалась она к сбежавшему мужу с экрана.

Фото и видео: instagram, dailymail

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!