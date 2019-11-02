«Вот он, мой принц»: покинутая экс-королем Малайзии Оксана Воеводина показала лицо сына и сравнила его с отцом
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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Весной 26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, монарх расстался с ней, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). Как оказалось позже, по закону этот брак не был зарегистрирован, свадьба была просто праздником для родных и друзей русской невесты. Что случилось в паре на самом деле — неизвестно.
В Сети есть несколько версий, которые модель не комментировала. Кто-то говорит, что мужчина приревновал к прошлому, которое его возлюбленная якобы скрывала, кто-то считает, что он не поверил, что это его сын. Однако малыш растет копией своего папы — в этом Оксана уверена, и намерена доказать это миру, демонстрируя фотографии, первые из которых показал сайт DailyMail.
Ранее в интервью этому же изданию Оксана-Риханна говорила, что не хотела бы подвергать сына процедуре ДНК-экспертизы.
«Проснись, у тебя есть сын! Ты отец, в тебе течет королевская кровь — неважно, что случилось с нашей семьей, я хочу, чтобы у моего сына было два родителя. Подумай о своем сыне, что он подумает о тебе, когда увидит все эти сообщения», — обращалась она к сбежавшему мужу с экрана.
Фото и видео: instagram, dailymail
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