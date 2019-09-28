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Модель Оксана Воеводина впервые рассказала, как экс-король Малайзии бросил ее и сына: «Я пыталась связаться с ним, его друзьями, родственниками»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Оксана Воеводина до сих пор не может поверить, что с ней развелся муж.

Весной 26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Роман, свадьба, а затем и расставание модели с политиком активно обсуждались в Сети, однако долгое время молодая мама не комментировала эти события. Отчаявшись примириться с мужем, молодая женщина опубликовала историю их знакомства в блоге, и рассказала о расставании изданию Daily Mail.

Брак Оксаны и Мухаммада распался, когда модель была на четвертом месяце беременности. Мужчина уехал от нее в декабре прошлого года — и пропал. «Я пыталась связаться с ним, его друзьями, родственниками. Я не знаю, что произошло, все было хорошо. Мы были в ожидании нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю причин его поступка», — призналась модель.

Модель и политик поженились по мусульманским обычаям, расстались так же — мужчина публично произнес «талак» (развод).

Свадьба, которую сыграли в ноябре 2018 года, была праздником для друзей.

Никаких официальных документов о разводе Оксана не получала.

Фото и видео: instagram

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