Модель Оксана Воеводина намерена отсудить у экс-короля Малайзии баснословные алименты?
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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Весной 26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Ради свадьбы с монархом модель сменила религию и начала учить язык, однако молодая семья потерпела крах.
На днях Оксана рассказала, что муж бросил ее на четвертом месяце беременности, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод).
Теперь, согласно информации, которая просочилась в Сеть, мать-одиночка планирует подать в суд на несостоявшегося отца семейства. Модель запросит у экс-короля квартиру в Москве за 96,8 млн. рублей, недвижимость в Лондоне за 645 млн. рублей, а также ежемесячное содержание для себя и сына в размере 1,9 млн. рублей, передает Telegram-канал Dark Cosmo.
Сама Оксана пока эту информацию не подтвердила.
Фото и видео: instagram
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