Модель Оксана Воеводина намерена отсудить у экс-короля Малайзии баснословные алименты?

Теперь, согласно информации, которая просочилась в Сеть, мать-одиночка планирует подать в суд на несостоявшегося отца семейства. Модель запросит у экс-короля квартиру в Москве за 96,8 млн. рублей, недвижимость в Лондоне за 645 млн. рублей, а также ежемесячное содержание для себя и сына в размере 1,9 млн. рублей, передает Telegram-канал Dark Cosmo.

Сама Оксана пока эту информацию не подтвердила.