Екатерина Климова показала, как ее 4-летняя дочь мило исполняет грузинский танец в национальном костюме

В сентябре дочери Екатерины Климовой и ее третьего, теперь уже бывшего мужа Изабелле исполнилось 4 года. Девочка отметила праздник с семьей и друзьями.

Малышка Белла радует не только маму и родных, но подписчиков своей мамы. Екатерина Климова регулярно делится успехами своей малышки: то она играет на гитаре, то поет, то читает стихи. В очередной раз актриса разместила сториз, в котором показала, как Белла исполняет грузинский танец в национальном костюме. Причем делала она все без музыки, под слышные только себе мелодии.