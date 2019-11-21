Екатерина Климова показала, как ее 4-летняя дочь мило исполняет грузинский танец в национальном костюме
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Фото: Instagram
В сентябре дочери Екатерины Климовой и ее третьего, теперь уже бывшего мужа Изабелле исполнилось 4 года. Девочка отметила праздник с семьей и друзьями.
Малышка Белла радует не только маму и родных, но подписчиков своей мамы. Екатерина Климова регулярно делится успехами своей малышки: то она играет на гитаре, то поет, то читает стихи. В очередной раз актриса разместила сториз, в котором показала, как Белла исполняет грузинский танец в национальном костюме. Причем делала она все без музыки, под слышные только себе мелодии.
Ранее подписчики Екатерины Климовой уже отмечали, что Беллу с ее талантами ждет Большой театр.
Напомним, Екатерина Климова и Гела Месхи тайно развелись в середине 2019 года. Актриса не комментирует своего решения и не рассказывает про личную жизнь. Брак актеров продлился чуть больше 4 лет. У актрисы есть взрослая дочь от ювелира Ильи Хорошилова и два сына от второго мужа — актера Игоря Петренко.
Фото и видео: Instagram
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