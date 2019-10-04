«Будущая актриса»: поклонники Екатерины Климовой восхитились праздничным образом ее младшей дочери

«Сегодня у меня выходной! Прочитала все ваши поздравления и пожелания в связи с Днем Рождения Беллы. Спасибо всем @mayorovai.ph Спасибо за душевные фото с праздника! Не могу не поделиться и определиться))) Ловите все))) Пусть этот год, у всех кто родился с Беллой в один день, будет таким же уютным, веселым, вкусным и праздничным как этот вечер в любимом ресторане», — написала звездная мама.