«Какие же вы сладкие»: поклонники Екатерины Климовой оценили ее уютное фото с младшими детьми

Екатерина Климова с младшими детьми приняла участие в «теплой» фотосессии, а результатами этой работы поделилась с подписчиками в Instagram.
Актриса с сыновьями Матвеем и Корнеем, а также малышкой Беллой позировали в «пиратской» комнате, укутавшись в мягкие пледы. Снимки получились невероятно уютными и понравились поклонникам Екатерины.
«Классная и актриса, и семья», «Обязательно быть такими сладкими?!», «Все дети красота! Но один прям!!!!!!!!!!!! Феноменально хорошо......», «Екатерина, вы для меня пример женственности, красоты и независимости. Будьте счастливы и любимы!», - пожелали Екатерина поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, на днях Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе отметили день рождения сына Корнея, ему исполнилось 11 лет. Праздник для мальчика устроили в ресторане среди семьи. Отец отметил, что в годы своего сына не был таким же самостоятельным, а также поблагодарил экс-супругу за сына. «Отличный парень», - отметил Игорь Петренко. А Екатерина Климова, поздравляя младшего сына, отметила, что всей семье с ним очень повезло.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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