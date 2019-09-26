«Какие же вы сладкие»: поклонники Екатерины Климовой оценили ее уютное фото с младшими детьми

«Классная и актриса, и семья», «Обязательно быть такими сладкими?!», «Все дети красота! Но один прям!!!!!!!!!!!! Феноменально хорошо......», «Екатерина, вы для меня пример женственности, красоты и независимости. Будьте счастливы и любимы!», - пожелали Екатерина поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на днях Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе отметили день рождения сына Корнея, ему исполнилось 11 лет. Праздник для мальчика устроили в ресторане среди семьи. Отец отметил, что в годы своего сына не был таким же самостоятельным, а также поблагодарил экс-супругу за сына. «Отличный парень», - отметил Игорь Петренко. А Екатерина Климова, поздравляя младшего сына, отметила, что всей семье с ним очень повезло.