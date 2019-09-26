passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какие же вы сладкие»: поклонники Екатерины Климовой оценили ее уютное фото с младшими детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Екатерина Климова

Фото: Instagram

В комментариях к снимкам подписчики оставили много теплых слов актрисе.

Екатерина Климова с младшими детьми приняла участие в «теплой» фотосессии, а результатами этой работы поделилась с подписчиками в Instagram.

Актриса с сыновьями Матвеем и Корнеем, а также малышкой Беллой позировали в «пиратской» комнате, укутавшись в мягкие пледы. Снимки получились невероятно уютными и понравились поклонникам Екатерины.

«Классная и актриса, и семья», «Обязательно быть такими сладкими?!», «Все дети красота! Но один прям!!!!!!!!!!!! Феноменально хорошо......», «Екатерина, вы для меня пример женственности, красоты и независимости. Будьте счастливы и любимы!», - пожелали Екатерина поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на днях Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе отметили день рождения сына Корнея, ему исполнилось 11 лет. Праздник для мальчика устроили в ресторане среди семьи. Отец отметил, что в годы своего сына не был таким же самостоятельным, а также поблагодарил экс-супругу за сына. «Отличный парень», - отметил Игорь Петренко. А Екатерина Климова, поздравляя младшего сына, отметила, что всей семье с ним очень повезло.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!