Энергичные танцы и оригинальный торт: Екатерина Климова показала, как ее дочь отпраздновала 4-летие
Актриса Екатерина Климова поделилась трогательными видео с детского праздника.
В последний день сентября младшая дочь Екатерины Климовой отметила свой 4-й день рождения. Девочка была в центре внимания, но это не помешало ей устроить зажигательные танцы. Видеороликом поделилась звездная мама в «сториз» своего Instagram.
Там же Екатерина показала, как Бэлла задувает свечи на торте, украшенном фигурками героев мультфильма «Три кота».
Фото и видео: instagram
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