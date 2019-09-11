«Ребенок чудо»: младшая дочь Екатерины Климовой перепела хит Димы Билана и очаровала поклонников

«Ребёнок ЧУДО!!!», «Красотульки», «Чудесная славная девчушка», «Какая она прикольная», - отметили подписчики Климовой.

Напомним, у 41-летней актрисы четверо детей от трех мужей. Отец старшей дочери Лизы – ювелир Илья Хорошилов (несколько недель назад он женился на актрисе Елене Бирюковой, - прим. ред.), отец Матвея и Корнея – актер Игорь Петренко, а дочь Беллу Климова родила от актера Гелы Месхи, с которым рассталась несколько месяцев назад.