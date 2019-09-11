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«Ребенок чудо»: младшая дочь Екатерины Климовой перепела хит Димы Билана и очаровала поклонников

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Екатерина Климова

Фото: Instagram

Актриса провела вечер с малышкой Беллой.

Екатерина Климова провела вечер с младшей дочерью Беллой, которой скоро исполнится четыре года. Актриса поделилась с подписчиками милым видео со своей малышкой, в котором девочка забавно поет хит Димы Билана.

Белла поет песню

Перед прогулкой Екатерина и Белла побывали в салоне красоты, где актриса делала с малышкой селфи: мама в кресле с полотенцем на голове, дочь – рядом.

Фото: Instagram

«Ребёнок ЧУДО!!!», «Красотульки», «Чудесная славная девчушка», «Какая она прикольная», - отметили подписчики Климовой.

Напомним, у 41-летней актрисы четверо детей от трех мужей. Отец старшей дочери Лизы – ювелир Илья Хорошилов (несколько недель назад он женился на актрисе Елене Бирюковой, - прим. ред.), отец Матвея и Корнея – актер Игорь Петренко, а дочь Беллу Климова родила от актера Гелы Месхи, с которым рассталась несколько месяцев назад.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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