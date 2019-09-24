passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бывшие супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко отметили день рождения сына вместе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Екатерина Климова и Игорь Петренко, архив

Фото: Viktor Chernov/ Global Look press

Праздник для Корнея устроили в ресторане.

Екатерина Климова и Игорь Петренко прожили в браке больше 10 лет. Но даже после расставания актеры сохранили нормальные отношения ради сыновей Матвея и Корнея, которому исполнилось 11 лет.

День рождения мальчика родители отметили вместе в столичном ресторане. Во время поздравления Игорь Петренко признался сыну, что в его годы не был таким самостоятельным.

Актер также поблагодарил эск-супругу за сына. «Отличный парень», - отметил многодетный отец.

Игорь, Матвей и Корней Петренко

Фото: EAST NEWS

После расставания бывшие муж и жена построили новые семьи, правда, каждый с разным успехом. Екатерина Климова почти четыре года была замужем за актером Гелой Месхи, от которого родила дочь Беллу. Летом 2019 года их брак распался. А Игорь Петренко счастлив с женой Кристиной Бродской, с которой растит трех маленьких дочек.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News, Viktor Chernov/ Global Look press, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!