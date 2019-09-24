Бывшие супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко отметили день рождения сына вместе

Екатерина Климова и Игорь Петренко прожили в браке больше 10 лет. Но даже после расставания актеры сохранили нормальные отношения ради сыновей Матвея и Корнея, которому исполнилось 11 лет.

День рождения мальчика родители отметили вместе в столичном ресторане. Во время поздравления Игорь Петренко признался сыну, что в его годы не был таким самостоятельным.