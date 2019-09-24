Бывшие супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко отметили день рождения сына вместе

Екатерина Климова и Игорь Петренко прожили в браке больше 10 лет. Но даже после расставания актеры сохранили нормальные отношения ради сыновей Матвея и Корнея, которому исполнилось 11 лет.
День рождения мальчика родители отметили вместе в столичном ресторане. Во время поздравления Игорь Петренко признался сыну, что в его годы не был таким самостоятельным.
Актер также поблагодарил эск-супругу за сына. «Отличный парень», - отметил многодетный отец.
Фото: EAST NEWS
После расставания бывшие муж и жена построили новые семьи, правда, каждый с разным успехом. Екатерина Климова почти четыре года была замужем за актером Гелой Месхи, от которого родила дочь Беллу. Летом 2019 года их брак распался. А Игорь Петренко счастлив с женой Кристиной Бродской, с которой растит трех маленьких дочек.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, East News, Viktor Chernov/ Global Look press, Starface
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