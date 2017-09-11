Вы сняли квартиру, купили новое жилье или собираетесь осесть в другом городе? Passion.ru делится советами, как перевезти вещи с минимальными потерями и без ущерба для психики.

Вы можете довериться профессионалам и вызвать мувинговую компанию: она за несколько часов упакует и перевезет ваше добро. А можете все сделать своими руками. Тогда наши советы именно для вас. Совет №1. Избавьтесь от хлама. Не тащите с собой все, что нажито непосильным трудом. Предметы интерьера, которые не вписываются в ваш новый дизайн, можно продать на «Юле» или на Avito. Что-то можно подарить родственникам или отнести в благотворительный фонд. Если у вас скопилась одежда или книги, которые вы не собираетесь перевозить, устройте распродажу или аукцион среди друзей. Учитывайте, что подготовительный период отнимает много времени, поэтому займитесь им хотя бы за неделю до переезда, ни в коем случае не оставляйте эту миссию на последний день. Совет №2. Заранее подготовьте упаковочные материалы, желательно с запасом. Вам потребуются: коробки (их можно купить в строительных магазинах или взять аптеках — там они самые чистые и аккуратные);

мешки для вещей;

маркер (подписав, что находится в коробках и мешках, вы значительно облегчите себе задачу, когда будете раскладывать вещи на новом месте);

упаковочная и пузырчатая пленка, полиэтиленовые пакеты;

веревка или бечевка;

пенопластовые уголки и поролон, газеты, бумажные полотенца, туалетная бумага и все остальное, что вы считаете пригодным для амортизации хрупких предметов. Совет №3. В первую очередь нужно упаковывать вещи, без которых вы можете обходиться какое-то время: летняя одежда и обувь (если вы переезжаете в холодное время года), книги, предметы декора, теннисные ракетки, лыжи, удочки и тому подобное. Последними собирайте повседневную одежду и обувь, посуду, косметику, средства личной гигиены и продукты. Благодаря такой последовательности во время сбора вещей вы не останетесь без самого необходимого.

Совет №4. Чтобы после переезда не жить в окружении шатающейся и разваливающейся мебели, перед транспортировкой ее лучше разобрать и снова собрать на месте. Такой подход облегчит задачу грузчикам: иначе массивный шкаф может и не сдвинуться с места. Совет №5. Чаще всего при переезде страдает бытовая техника, поэтому холодильник, плиту, посудомоечную и стиральную машины нужно упаковать особенно тщательно. Для этого можно использовать пенопласт в сочетании с большим количеством скотча или старые одеяла и бечевку. Совет №6. Помните, что книги и журналы — это очень тяжелые для транспортировки вещи. Поэтому не сгружайте их в большие коробки (они станут неподъемными), а пакуйте их связками или разложите по пакетам. Цветы везите в открытых коробках, предварительно заполнив газетами пространство между горшками. Совет №7. При упаковке хрупких предметов и посуды оберните их газетой или бумажным полотенцем, желательно в несколько слоев. Укладывайте эти предметы плотно (легкие наверху, тяжелые внизу), чтобы не оставалось свободного места. Зазоры переложите газетами. На самих коробках со всех сторон обязательно крупными буквами напишите: «Осторожно! Стекло!»