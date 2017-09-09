Мелочи доставляют радость. Почему бы тогда не купить смешную тетку с мочалкой на голове, которой вы будете отмывать любимую кастрюльку? Или приспособление для подогрева чашки в виде печенья? Смотрите и выбирайте.

Диспенсер для мыла с подставкой для губки

Мытье посуды — далеко не самое приятное занятие. Для тех, кто хочет покончить с ним побыстрее, предлагаем удобную конструкцию: керамический диспенсер с подставкой для губки. Моющее средство экономно дозируется через удобный длинный носик, губка для мытья посуды входит в комплект. Приспособление можно использовать в ванной, если залить внутрь мыло, а в держатель положить баночку с кремом для рук, гибкую мочалку или другие мелочи. USB-подогреватель напитков

Бывает, вы нальтете чай и забудете о нем. Приходится совершать паломничество к чайнику и терять время. USB-подогреватель для кружки «Печенька» решит эту проблему: ваш напиток будет оставаться теплым, а настроение — рабочим. Винный стоппер

Сколько раз случалось, что вам было нечем закрыть недопитую бутылку вина? В таких ситуациях на помощь приходит симпатичный T-Vin, силиконовая пробка в виде маленького бокала. В комплекте две штуки, красного и желтого цвета. Благодаря своей форме они подходят и для других видов бутылок. Щетка с дозатором моющего средства

Небольшая аккуратная щетка с емкостью для моющего средства поможет оптимизировать пространство возле кухонной раковины. Жесткая щетка оснащена практичным дозатором, который выдает необходимое количество моющего средства, когда вы нажимаете на кнопку сверху. Благодаря компактному размеру щетка удобна в применении и великолепно подходит для мытья кастрюль, сковородок и рабочих поверхностей. Специальная подставка помогает быстро высушить щетки. К тому же конструкция разбирается для легкой очистки. Сменные насадки можно приобрести отдельно, в комплекте две штуки. Проращиватель для авокадо

Эта вещь позволит вам в домашних условиях прорастить косточку от авокадо, чтобы в дальнейшем ее посадить. Приспособление выполнено в форме спасательного круга и оснащено специальными ограничителями, предотвращающими выпадение косточки. Предмет не тонет в воде, это позволяет растению питаться жидкостью, но не погружаться под воду. Станет отличным подарком для тех, кто мечтает вырастить авокадо.