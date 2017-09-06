Выбираем одежду для офиса: кардиган, пиджак, жакет и блейзер
Пиджак, жакет и блейзер
Пиджак — вещь из мужского гардероба, которую отличают прямой или приталенный крой, полный рукав и лацканы. На волне современных тенденций его носят с парными брюками или юбкой. Обычно это нарочито объемная вещь — как будто вы позаимствовали ее из шкафа любимого мужчины.
Жакет — это интерпретация пиджака для женского гардероба. Обычно его шьют из шерстяных тканей или трикотажа. Вещь не мнется, не теряет форму и сохраняет актуальность вне зависимости от модных веяний. Существуют варианты с баской, удлиненные, приталенные, с рукавами-фонариками... Самая известная модель — укороченный жакет от Chanel: из твида или букле, без лацканов, с четырьмя карманами, отделкой тесьмой и цепочкой по внутренним швам для сохранения формы .
Блейзер — разновидность спортивного клубного пиджака. Его надевают с непарными брюками либо джинсами. Его особенности: двубортный крой, темно-синяя ткань, металлические золотые пуговицы. Современные модели представлены в разных цветах, но вы не запутаетесь, если будете помнить, что для пошива всегда используется однотонная ткань, тогда как жакет может быть выполнен из материи с рисунком.
Носите жакет, блейзер или пиджак так, как это делают мужчины: застегивайте на верхнюю или среднюю пуговицу. Сочетайте эти вещи с брюками, юбками, джинсами, платьями. Добавляйте яркий акциент в виде броши. Если вы наденете жакет или пиджак поверх платья с воланами или с рюшами, то ослабите романтический заряд последнего. Блейзер идеален для составления образов в морском стиле или в стиле «французский шик». Для этого наденьте джинсы, белый топ, темно-синий блейзер, пару лоферов или кеды.
Кардиган
Это демократичная удобная вещь. Особые приметы классической модели: V-образный вырез, застежка в виде пуговиц, вязаное полотно из натуральной шерсти. Цвета чаще всего натуральные: молочный, серый, горчичный, черный, реже — темно-синий.
Для офиса выбирайте модели, которые хорошо держат форму. Отдавайте предпочтение классической гладкой вязке либо узору «косы» из матовой шерсти, без добавления блестящих люрексовых нитей.
Самые распространенные кардиганы в стиле casual идеально сочетаются с любым предметом вашего базового гардероба. Летом его можно надеть с легкими чайными платьями и грубой обувью, что создает контраст. Осенью и весной вы продлите жизнь летнему гардеробу, если утеплитесь с помощью кардигана. Зимой создавайте многослойность: носите кардиган поверх водолазок, блузок, рубашек, топов, платьев, сочетайте его с брюками, юбками, джинсами.
Также существуют кардиганы в спортивном стиле. Определить их довольно просто — по наличию капюшона и шнуровки. Еще одна разновидность — кардиган-шаль, связанный из тонкого кашемира или ангоры, без пуговиц. Его длина — до середины бедра или до колена. Его можно надеть поверх чего угодно: от модной футболки с надписью до вечернего платья.
Особенности выбора моделей
Не хватайте первую понравившуюся вещь. Основа композиции — это ваш силуэт. Если вы обладательница типа фигуры «груша», то избегайте деталей (крупных карманов, оборок, складок) в нижей части блейзера или жакета. Прямо противоположная ситуация — у девушек с широкими плечами и узкими бедрами: держитесь подальше от вещей, которые «усилят» ваш верх. Если вы обладательница пышной груди, то ориентируйтесь на модели с глубоким V-образным вырезом: он поможет визуально вытянуть силуэт. Девушке-«яблоку» желательно выбирать вещи без акцента на талии. Модели полуприталенного кроя с глубоким вырезом, застегивающиеся на одну пуговицу, помогут приблизить тип фигуры «прямоугольник» к «песочным часам».
Существует такое понятие, как внутренние линии в одежде (вырез горловины, форма воротника и лацканов, декоративные детали, карманы, строчки, рисунок на ткани). Их необходимо согласовывать с формой лица. Например, если у вас круглое или овальное лицо, отдавайте предпочтение мягким формам воротников и выбирайте плавный рисунок на ткани, без четко выраженных геометрических принтов.
Если же, напротив, у вас квадратное или треугольное лицо, то внутренние линии в одежде должны ему соответствовать. Четкие вырезы и линейный или графический рисунок на ткани будут органично сочетаться с вашими данными и подчеркивать индивидуальность. Однако помните о принципах подобия и контраста. Элементы одежды, точно повторяющие форму лица, будут создавать комичный эффект, поэтому не надевайте вещи с круглым воротничком при мягких линиях лица и глубокие V-образные вырезы при вытянутых чертах.
Текст: Елена Емельянова
Фото: архивы пресс-служб, instagram