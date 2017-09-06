Ничто не поможет так оформить воедино, как пиджак, жакет, блейзер или кардиган. Как выбирать и с чем сочетать эти вещи?

Пиджак, жакет и блейзер

Пиджак — вещь из мужского гардероба, которую отличают прямой или приталенный крой, полный рукав и лацканы. На волне современных тенденций его носят с парными брюками или юбкой. Обычно это нарочито объемная вещь — как будто вы позаимствовали ее из шкафа любимого мужчины.

Жакет — это интерпретация пиджака для женского гардероба. Обычно его шьют из шерстяных тканей или трикотажа. Вещь не мнется, не теряет форму и сохраняет актуальность вне зависимости от модных веяний. Существуют варианты с баской, удлиненные, приталенные, с рукавами-фонариками... Самая известная модель — укороченный жакет от Chanel: из твида или букле, без лацканов, с четырьмя карманами, отделкой тесьмой и цепочкой по внутренним швам для сохранения формы .

Блейзер — разновидность спортивного клубного пиджака. Его надевают с непарными брюками либо джинсами. Его особенности: двубортный крой, темно-синяя ткань, металлические золотые пуговицы. Современные модели представлены в разных цветах, но вы не запутаетесь, если будете помнить, что для пошива всегда используется однотонная ткань, тогда как жакет может быть выполнен из материи с рисунком.

Носите жакет, блейзер или пиджак так, как это делают мужчины: застегивайте на верхнюю или среднюю пуговицу. Сочетайте эти вещи с брюками, юбками, джинсами, платьями. Добавляйте яркий акциент в виде броши. Если вы наденете жакет или пиджак поверх платья с воланами или с рюшами, то ослабите романтический заряд последнего. Блейзер идеален для составления образов в морском стиле или в стиле «французский шик». Для этого наденьте джинсы, белый топ, темно-синий блейзер, пару лоферов или кеды.

Кардиган