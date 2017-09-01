Негатив, безответственность и еще 8 признаков, которые выдают в вас жертву
Люди безошибочно угадывают в вас человека, которого можно безнаказанно обижать. По каким признакам они вас вычисляют?
Вы скрываете раздражение и саботируете решение проблем в отношениях. Вы боитесь потерять человека, поэтому копите негатив, который рано или поздно обязательно прорывается: вы можете выплеснуть его на постороннего человека или досадить близкому (например, из-за обиды на мужа потратить те средства, которые он откладывал на ноутбук). Вам всегда кажется, что к вам относятся несправедливо, но вы не готовы заявить об этом открыто.
Это классический признак жертвенного поведения. Вам тяжело принять решение самостоятельно, вы ищете одобрения или совета. Выгода в том, что в случае неудачи вы вините других: «Я же не знала», «Все из-за тебя», «Я на тебя понадеялась»... Вы любите участвовать в разговорах о несправедливом руководстве или об экономическом кризисе — ведь это в них кроются причины ваших материальных проблем.
Обычно жертвы не работают на результат. Они редко добиваются прогресса в карьере или в отношениях, так как не верят в свои силы. Как часто вы ловите себя на мысли, что у вас в жизни застой? Если при этом вы еще назовете список причин, почему так случилось, то вы жертва со стажем.