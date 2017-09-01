Люди безошибочно угадывают в вас человека, которого можно безнаказанно обижать. По каким признакам они вас вычисляют?

Вы подавляете недовольство

Вы скрываете раздражение и саботируете решение проблем в отношениях. Вы боитесь потерять человека, поэтому копите негатив, который рано или поздно обязательно прорывается: вы можете выплеснуть его на постороннего человека или досадить близкому (например, из-за обиды на мужа потратить те средства, которые он откладывал на ноутбук). Вам всегда кажется, что к вам относятся несправедливо, но вы не готовы заявить об этом открыто.

Вы не берете на себя ответственность

Это классический признак жертвенного поведения. Вам тяжело принять решение самостоятельно, вы ищете одобрения или совета. Выгода в том, что в случае неудачи вы вините других: «Я же не знала», «Все из-за тебя», «Я на тебя понадеялась»... Вы любите участвовать в разговорах о несправедливом руководстве или об экономическом кризисе — ведь это в них кроются причины ваших материальных проблем.

Вы стоите на месте

Обычно жертвы не работают на результат. Они редко добиваются прогресса в карьере или в отношениях, так как не верят в свои силы. Как часто вы ловите себя на мысли, что у вас в жизни застой? Если при этом вы еще назовете список причин, почему так случилось, то вы жертва со стажем.