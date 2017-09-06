Пора отправить всю легкую одежду и обувь «на зимовку» до следующего года. Рассказываем, как убрать вещи, чтобы за холодные месяцы они не потеряли внешний вид и качество.

Как подготовить вещи

Прежде всего определитесь, какие вещи вы считаете летними и непригодными для зимы и осени. Майки, платья, шорты и босоножки вам точно не понадобятся, а вот базовые джинсы или футболки спокойно кочуют из сезона в сезон, так что их прятать не нужно.

После того как вы отобрали вещи, приведите их в порядок. Одежду постирайте, предварительно проверив карманы, и проутюжьте. Если появились мелкие дырочки или отрываются пуговицы, проведите мелкий ремонт.

С обувью выполните примерно те же действия. Если необходимо, отдайте в ремонт. Если нет, то почистите. Туфли и босоножки из искусственной или натуральной кожи вымойте водой с мылом, а потом просушите. Но не ставьте их к обогревателю или батареям: они могут загрубеть и потрескаться.. Чтобы ускорить процесс сушки, набейте обувь газетами, они хорошо впитывают влагу. Тканевые кеды можно постирать вручную или в машинке. Обувь из нубука и замши следует чистить специальными щеточками. В завершении на всю обувь нанесите крем или специальную пропитку.