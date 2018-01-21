Темный деним, цветочный принт и новые формы: основные модные тренды 2018 года
Темный деним и цветная клетка
Классические голубые джинсы и серый клетчатый жакет — это, конечно, прекрасно, но давайте в новом сезоне смотреть чуть-чуть дальше. Благо дизайнеры во главе с Томми Хильфигером, Карлом Лагерфельдом и Томом Фордом приглашают вас в путешествие в страну глубоких и насыщенных цветов. Деним теперь покупаем исключительно оттенка индиго, а вот с клеткой можете делать что заблагорассудится! Хочется розовую? Носите розовую. Синюю? Носите синию. И да, теперь не только на пиджаках. Платья, сарафаны, блейзеры и даже обувь покрылись нынче этим симметричным (или не очень) принтом.
Лаванда и цветочный принт
Пока институт цвета Pantone провозглашает цветом 2018 года ультрафиолет, мы торопимся в бутики за нежными лавандовыми костюмами, блузами и платьями. Этот оттенок фиолетовой гаммы намного спокойнее, да и проще адаптируется к любому гардеробу. А раз уж речь зашла об «одежной» романтике, обратим ваше внимание также на популярный цветочный принт.
В новом сезоне носим все эти атрибуты женственности с элементами мужского гардероба: широкими грубыми поясами, ботинками и пальто oversize.
Одежда как произведение искусства
Мода и искусство объединились на подиуме в коллекцих сезона весна-лето — 2018. Чего стоят только отсылки к творчеству Энди Уорхола у Versace и японских мультипликаторов у Prada. Конечно, носить такие вещи нужно максимально аккуратно. Впрочем, если вы не уверены в себе, лучше ограничиться модным жаккардом или локализованными принтами.
Новые формы тренчей
Дизайнеры в новом сезоне произвели значительный апгрейд такого классического предмета гардероба, как тренч. Изменилось все: от кроя рукавов до расположения фурнитуры и вида воротника. Например, Celine, кажется, старались сделать тренч цельнокроеным. Вышло интересно! А главной тенденцией в этой сфере стал oversize, поэтому за идеальным тренчем, который можно смело застегивать на плечах, советуем отправляться в мужские отделы.
Бахрома вместо воланов
Еще одно модное нововведение, коснувшееся дизайна, — появление бахромы вместо уже поднадоевших воланов. Юбки и блузы с бахромой ранее ассоциировались у нас исключительно со стилем вестерн и эпохой 20-х, теперь же это новый символ свободы и женственности. Носим с ботильонами-чулками, кроссовками и простыми футболками.
Текст: Диана Гербер
Фото: Globallookpress, Vogue.com