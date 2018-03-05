Употребление большого количества кофе

Безусловно, многие из нас не мыслят свое утро без чашечки (а то и двух) ароматного кофе. Однако недавние исследования ученых доказали, что кофе лучше употреблять после 9.30 и в ограниченном количестве. Ученые связывают это с уровнем кортизола (так называемым гормоном стресса), регулирующего в том числе и уровень нашей энергии. Поэтому если вы начинаете свой рабочий день в 8 или 9 утра, то кофе-брейк лучше устроить ближе к обеду, тогда это действительно сможет дать вам дополнительную подзарядку.

Отсутствие четкого плана задач

Если вы отправляетесь на работу и сами еще не представляете, чем именно вы сегодня будете заниматься, то это все говорит о вашей неорганизованности. Для того чтобы продуктивнее выполнять свои обязанности, необходимо накануне грамотно распределить свое рабочее время. Составьте четкий план — и тогда вы можете быть уверены, что не упустили из виду ничего важного.

Игнорирование или бойкотирование коллег

Молчание и игнорирование своих коллег — тоже плохое начало дня. Во-первых, так вы покажете всем, что вы ставите себя намного выше других людей и не считаете нужным снисходить до общения с ними, а во-вторых, сидение с угрюмым лицом за своим рабочим местом еще никому не шло на пользу. Вас сочтут букой и вообще перестанут с вами общаться (а то и примутся в открытую выживать из коллектива).