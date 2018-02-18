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Какое давление считать повышенным и как его снижать

В большинстве случаев гипертония протекает практически без каких-либо заметных проявлений, постепенно приводя к печальным последствиям.

Повышенное давление значительно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, также оно самым неблагоприятным образом сказывается на функционировании сердца, головного мозга, почек. О том, какое давление считать повышенным и когда начинать волноваться, беседуем с нашими экспертами.

Почему повышается давление

Мария Кириллова
к.м.н., врач-терапевт, кардиолог медицинского центра «Атлас»

Существуют два возможных варианта: либо причину можно определить, либо причина не находится.

При проведении диагностики особое внимание уделяется почкам: причиной повышенного давления вполне может быть мочекаменная болезнь или песок в почках. Также распространены случаи, когда сосуды, которые снабжают почки, могут сужаться, либо обрастать бляшками. В результате к почке хуже доходит кровь и она недополучает кислород – и из-за этого также повышается давление. Соответственно, если устранить нарушающие кровоснабжение факторы, то давление может стабилизироваться.

В ряде случаев причина может скрываться в надпочечниках, в эндокринной сфере. Например, в надпочечниках могут быть доброкачественные образования, выделяющие гормоны, и если эти образования удалить, то давление тоже может нормализоваться. При заболеваниях щитовидной железы тоже может повышаться артериальное давление, и при ее лечении оно приходит в норму.

Если эти варианты исключены, то проблема именуется артериальной гипертонией. Это многофакторное заболевание, когда из-за генетических факторов и гормональных перестроек вдруг начинает повышаться давление, не последнюю роль играют стрессы и повышенное употребление соли. Известно, что в тех странах, где в национальных кухнях преобладают соления, чаще встречаются гипертонические заболевания.

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