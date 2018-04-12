Тестирует редакция: нужна ли на кухне посудомоечная машина

Знай свое место!

Но случилось так, что пока я была в отпуске, муж сделал ремонт на кухне и оставил нишу для посудомойки. В ней три года прекрасно располагался собачий лежак, и это было к месту — любимое лежбище питомца. Но настал день, когда редакции предложили протестировать полностью встраиваемую посудомойку Midea MID60S510, и она к тому же подходила нам по параметрам для ниши. Вариантов не было: брать и тестировать, решил муж, не думая о чувствах собаки.

Коммуникации все были готовы, машину подключили за 40 минут, и тут я поняла, что женщина все же должна принимать участие в ремонте: ниша, в которой встала машинка, была абсолютно неудобна мне, хозяйке. Открывая ее на себя, я не мола подойти близко к ящикам, куда надо было ставить чистую посуду. А уж если дочке приспичило выбросить что-то в мусор, то мне тоже приходилось закрывать посудомойку, давая ей возможность открыть дверь, где стоит мусорное ведро. Такая же история — доставать из ящика моющее средство. Сначала надо закрыть посудомойку, а потом открыть другую дверь и достать многофункциональную таблетку. Снова открыть посудомойку и положить средство в специальную нишу, защелкнуть дверцу, выставить режим и только потом закрыть посудомойку. Отсюда совет: когда проектируете кухню и выбираете нишу для машины, что будет мыть вашу посуду, хорошо подумайте и все мысленно взвесьте. Первое дело для посудомойки — ее место. Нам не повезло. Но мы привыкли.