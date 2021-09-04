Как Михалкова, Мельникова и другие звезды справились с послеродовой депрессией

Вера Полозкова

Многодетная мама, поэтесса Вера Полозкова с удивлением узнала о наличии у себя послеродовой депрессии после рождения второго сына. Ей об этом сказали врачи. Вера не поверила, ведь она привыкла, по ее же словам, годами пахать и не замечать горящий под собой велосипед. Сейчас у поэтессы трое детей — воспитывает она их одна. В интервью девушка рассказала о своих тратах: она снимает трехкомнатную квартиру в хорошем районе и наняла няню — в месяц ее минимальные расходы составляют 150 тысяч рублей. Позволить себе отдых Полозкова не может, потому постоянно гастролирует и использует любую возможность для заработка. И отсутствие полноценного отдыха именно для молодой матери нередко заканчивается депрессивным расстройством. Поэтессе его пришлось лечить медикаментозно.

«Мне сказали, что у меня, вероятнее всего, послеродовая депрессия, которую хорошо бы полечить медикаментозно. Я так удивилась — депрессия, у меня? Ну, то есть, конечно, я, как в том анекдоте, еду на велосипеде, который горит, и все горит, и я в аду, но это же всегда так вроде, нет? ... Смешно, мне стало легче, просто когда мне сказали, что со мной. Я перестала пытаться все вокруг переиначить, победить, проконтролировать и стала себя спрашивать, что бы меня полечило. Купила билеты, собрала младшего и улетела в самое для себя безопасное место в мире. Не надо пытаться похудеть на сорок кг, зачать ребенка, написать кандидатскую, если вы не помните, когда в последний раз высыпались и плакали. Поспите. Поплачьте. Не предавайте себя таким, и все придет — без нажима, само», — делилась с фолловерами Вера.