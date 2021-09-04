Как Михалкова, Мельникова и другие звезды справились с послеродовой депрессией
Вера Полозкова
Многодетная мама, поэтесса Вера Полозкова с удивлением узнала о наличии у себя послеродовой депрессии после рождения второго сына. Ей об этом сказали врачи. Вера не поверила, ведь она привыкла, по ее же словам, годами пахать и не замечать горящий под собой велосипед. Сейчас у поэтессы трое детей — воспитывает она их одна. В интервью девушка рассказала о своих тратах: она снимает трехкомнатную квартиру в хорошем районе и наняла няню — в месяц ее минимальные расходы составляют 150 тысяч рублей. Позволить себе отдых Полозкова не может, потому постоянно гастролирует и использует любую возможность для заработка. И отсутствие полноценного отдыха именно для молодой матери нередко заканчивается депрессивным расстройством. Поэтессе его пришлось лечить медикаментозно.
«Мне сказали, что у меня, вероятнее всего, послеродовая депрессия, которую хорошо бы полечить медикаментозно. Я так удивилась — депрессия, у меня? Ну, то есть, конечно, я, как в том анекдоте, еду на велосипеде, который горит, и все горит, и я в аду, но это же всегда так вроде, нет? ... Смешно, мне стало легче, просто когда мне сказали, что со мной. Я перестала пытаться все вокруг переиначить, победить, проконтролировать и стала себя спрашивать, что бы меня полечило. Купила билеты, собрала младшего и улетела в самое для себя безопасное место в мире. Не надо пытаться похудеть на сорок кг, зачать ребенка, написать кандидатскую, если вы не помните, когда в последний раз высыпались и плакали. Поспите. Поплачьте. Не предавайте себя таким, и все придет — без нажима, само», — делилась с фолловерами Вера.
Фото: Instagram @bolshe_nikogda
Дарья Мельникова
Очень правдоподобно типичное состояние только что родившей матери описала Дарья Мельникова. Актриса родила двоих сыновей с разницей в три года. Депрессия накрыла ее после рождения старшего. После появления на свет младшего Дарья, наоборот, открыла для себя все прелести материнства.
«Мне кажется, я стала мамой и почувствовала кайф от материнства, только когда у меня родился второй ребенок, честно говоря. Это как пойти второй раз в школу, видимо. В первый раз я испытывала непрекращающийся ужас. В первый год жизни первенца я просто выпала в осадок. Мне 23, я стою у окна, вижу, как с парковки уезжает человек на машине на работу, и рыдаю. Потому что я не могу этого сделать. Я не могу взять ключи от машины, сесть в нее и поехать. Для меня это была какая-то недостижимая мечта. Я понимала, что я прикована наручниками к малышу, которого я боюсь. Мне больно, тяжело. Грудь болит. Изменилось тело. Нет любимой работы теперь. Нет привычной жизни. Там вообще такая странная смесь эмоций. Очень тяжело. Депрессия, гормоны, хрен знает вообще что!», — говорила актриса в интервью.
Чтобы не погрязнуть в самоедстве, Мельникова создала в своем аккаунте в Instagram сообщество для молодых мам, где они могут получить совет от специалиста и высказаться о наболевшем в посте. Блог пользуется популярностью, сама артистка тоже периодически пишет заметки, в которых делится личным опытом.
Фото: Instagram @melnikovadsh
Надежда Михалкова
Порой кажется, что послеродовая депрессия не может коснуться тех, кто полностью обеспечен материально и имеет помощь в виде няни или родственников. Но опыт Надежды Михалковой доказывает, что это не так. Актриса откровенно делилась, что после рождения старшей дочери Нины она подумывала о том, как бы ненароком не отпустить коляску с девочкой в пруд, вокруг которого они гуляли... В период послеродовой депрессии подобные мысли не редкость. Увы, мы все чаще читаем новости о женщинах, причинивших вред собственному ребенку. Их тут же осуждают, не задумываясь о том, не находилась ли молодая мать в этот момент в острой стадии депрессии. Михалкова делилась своими невеселыми мыслями с сестрой Анной — та всегда находила правильные слова поддержки. А от депрессии Михалкову-младшую спасла в итоге работа — вскоре девушка дебютировала как режиссер.
«Когда была в Москве, я везла коляску вокруг пруда и подумала: "А что если ее туда отпустить?". Причем я этого не хотела, это была просто мысль на долю секунды. Потом подумала: "Блин, это же ненормальные мысли". Я позвонила Ане и сказала, что со мной что-то не то. Она мне ответила, что это депрессия, это случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, поменял твою жизнь, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».
Фото: Instagram @nadiamixalkova
Агата Муцениеце
Во время общения актриса производит впечатление позитивного человека, у которого стакан всегда наполовину полон. Так и есть, вот только и Агату, маму двоих детей, не обошла стороной послеродовая депрессия. Девушка узнала о ней после рождения старшего сына Тимофея. Она оказалась без любимой работы, с налипшими на бедра лишними килограммами и перепадами настроения. Молодая мама позволяла себе рыдать только в душе, а в остальное время пыталась играть роль счастливой мамочки в красивом халате.
«Не было ни одной книги о том, что с тобой будет после того, как ты родишь. Как ты себя будешь собирать по кускам. Как у тебя не будет ни секунды более самостоятельно провести с самой собой, хотя ты жил так раньше 24 года. Нет, каждый час тебе нужно обслуживать маленькое тельце», — рассказала она в выпуске собственного шоу MamBook.
Отдельно Агата упомянула, что уже бывший супруг Павел Прилучный ей не помогал — он попросту пропадал на съемках. История типичная: мужчина далеко не всегда способен понять метания только что родившей женщины, ведь нас с детства воспитывают в парадигме, где материнство для женщины — исключительно счастье и гармония. Лишь недавно о послеродовой депрессии стали говорить в полную силу.
Фото: GlobalLookPress
Признаки, которые должны насторожить
Специалисты напоминают, что диагноз может проявить себя буквально через месяц после родов либо уже позже — через 7-8 месяцев. Насторожить должны:
бессонница или хронический недосып;
апатия, усталость с самого утра;
тревожность, чувство безысходности;
перепады настроения;
расстройство пищевого поведения;
агрессивность в сторону малыша;
суицидальные мысли.
Зафиксировав у себя перечисленные признаки, стоит как минимум проверить гормональный фон у эндокринолога, и уже по результатам вместе со специалистом делать выводы и назначать терапию.
Фото: Globallook / Instagram
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