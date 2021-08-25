Диарея или сыпь: какие еще проявления указывают на непереносимость глютена

Данные проявления сосредотачиваются в области локтей, коленей, головы, ягодиц и спины. Герпетиформный дерматит — это реакция организма на глютен, которая, в свою очередь, сопровождается различными нарушениями. Заболевание проявляется через вздутие живота, судороги и нарушения желудочно-кишечного тракта: понос и запор.

Симптомы глютеновой болезни у каждого человека различны. Зачастую появляются боли в животе и вялость. Кроме того, специалисты отмечают следующие проявления: