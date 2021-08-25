Диарея или сыпь: какие еще проявления указывают на непереносимость глютена
Воспалительное заболевание кожи — герпетиформный дерматит — на ранней стадии может проявиться несколькими симптомами. В первую очередь больной обычно ощущает жжение или покалывание, затем возможно появление скоплений так называемых маленьких красных шишек, которые вызывают зуд. Они могут напоминать волдыри с жидкостью или выпуклые язвы. Об этом рассказали в медицинском издании «Медик Форум».
Данные проявления сосредотачиваются в области локтей, коленей, головы, ягодиц и спины. Герпетиформный дерматит — это реакция организма на глютен, которая, в свою очередь, сопровождается различными нарушениями. Заболевание проявляется через вздутие живота, судороги и нарушения желудочно-кишечного тракта: понос и запор.
Симптомы глютеновой болезни у каждого человека различны. Зачастую появляются боли в животе и вялость. Кроме того, специалисты отмечают следующие проявления:
- сильная или эпизодическая диарея, учащенное дыхание или запор;
- постоянная или необъяснимая тошнота и рвота;
- рецидивирующие боли в животе, спазмы или вздутие;
- любая комбинация дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты;
- анемия;
- усталость;
- неожиданная потеря веса;
- язвы во рту;
- проблемы с зубной эмалью;
- аномалии печени;
- неврологические проблемы, вроде атаксии (потери координации) и периферической невропатии (онемения и покалывания в руках и ногах).
Фото: freepik.com
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