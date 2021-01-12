Как правильно восстановить пораженные после коронавируса легкие
Что включает в себя физическое восстановление
Статистика заболеваемости COVID-19, увы, по-прежнему остается высокой. За последние сутки в стране выявили 22 851 случай заражения коронавирусом (на момент 10 января, — прим. ред.), общее число инфицированных достигло 3 401 954 человек. Переносят заболевание все по-разному. Если речь о тяжелых проявлениях, то пациенты жалуются на высокую температуру, слабость, одышку, резь в глазах, диарею, исчезновение обоняния, проблемы со сном и колоссальную усталость. По отзывав большинства переболевших, встать с утра с постели в момент болезни казалось подвигом, который не всегда был по силам.
Немало тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Но последний фактор также не гарантирует защиту от поражения легких, которое можно отследить с помощью компьютерной томографии. Собственно, главной задачей становится восстановление легочной ткани после перенесенной болезни. Она способна восстановиться сама, но помощь не будет лишней. Физическое восстановление включает в себя полноценный сон, сбалансированное питание, постепенное наращивание физических нагрузок, стабильное эмоциональное состояние.
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Комментарий специалиста: бывает ли безопасное поражение легких
Основным осложнением перенесенной коронавирусной инфекции является стойкий фиброз легких. Он может проявляться следующим образом:
отдышка при умеренной физической нагрузке;
неврологические расстройства в виде потери вкуса и обоняния, которые могут восстановиться через несколько месяцев или вовсе не восстановиться;
психические расстройства, тревожность, страх за свое здоровье.
Также нельзя не отметить возможное появление тромбоза. Он проявляется тромбоэмболией легочной артерии, острым инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения.
Есть ли некий безопасный процент поражения легких?
По результатам компьютерной томографии, степени тяжести поражения коронавирусной пневмонии подразделяют на три категории:
КТ1 — до 25%
КТ2 — до 50%
КТ3 — свыше 50% поражения легочной ткани.
Легкой степенью поражения вирусной пневмонией считается КТ1. Прогноз на выздоровление и восстановление после коронавируса в данном случае наиболее благоприятен.
Напомним, что наиболее информативным методом диагностики коронавирусной инфекции является сдача анализов крови на антитела, выделяющие иммуноглобулин классов G и М. Иммуноглобулин класса G формируется после перенесенного заболевания, иммуноглобулин М — в острый период. Этот анализ можно сдавать вне зависимости от проявления критических симптомов болезни.
Повторное заражение коронавирусной инфекцией также возможно, так как стойкого иммунитета не формируется. Это свидетельствует о том, что штамм вируса постоянно мутирует и меняет свою структуру на клеточном уровне.
Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции заключается прежде всего в занятиях дыхательной гимнастикой. Тут нелишним будет элементарное упражнение в виде сдувания и надувания воздушных шариков.
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Реабилитация в домашних условиях: лучшие способы
После перенесенной болезни нужно понять, насколько хорошо происходит вентиляция и газообмен в легких. На помощь придут функциональные тесты легких. Если изменения действительно наблюдаются, значит, в легких могли произойти необратимые изменения, в том числе и фиброз, и тогда уже стоит делать повторное КТ. В зоне риска — курильщики со стажем, люди в возрасте, работники вредных производств, обладатели хронических заболеваний.
Затем необходимо заняться реабилитацией. Если речь о реабилитационных мерах в условиях медучреждений, то часто назначают спелеотерапию. Это процедура, при которой пациент дышит воздухом с аэрозольной взвесью соли и повышенным содержанием отрицательных аэроионов. Благодаря спелеотерапии улучшается функция слизистой бронхов. Сама процедура приятная — отзывы о ней исключительно положительные.
Практически все врачи рекомендуют пациентам дыхательную гимнастику Стрельниковой. Также можно, как уже говорилось выше, надувать воздушные шарики, выдувать мыльные пузыри, практиковать йоговское дыхание, выдыхать через трубочку, опущенную в стакан с водой. Плавание будет замечательной физической нагрузкой, особенно спортивное (с выдохами в воду), но не всем оно по силам. А вот прогулки на свежем воздухе точно могут осилить все — их нужно практиковать каждый день. Старайтесь ходить не меньше часа, по мере восстановления добавляйте элементарные упражнения: боковые наклоны, махи руками, выпады. Специалисты также рекомендуют велотренажер и беговую дорожку, если вы занимаетесь в зале или у вас есть тренажеры дома. И все-таки прогулка в близлежащем парке — это самое доступное и посильное средство восстановления.
Еще один совет — вибрационный массаж, который поможет очистить дыхательные пути от слизи. Выполняется легко: попросите кого-либо из домочадцев похлопать ладошками по спине в течение нескольких минут. Можно также, по возможности, лежать на животе, так как это улучшает вентиляцию базальных отделов легких.
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После перенесенной коронавирусной инфекции многие жалуются на проблемы со сном, остаточный кашель, общую тревожность, расстройство аппетита. Кашель может сохраняться до двух месяцев — это нормально. Можно делать ингаляции, например, с минеральной водой, но не стоит добавлять муколитики (еще больше будут провоцировать кашель). В случае возрастания кашля и возвращения одышки стоит обратиться к врачу. Необязательно идти в поликлинику — консультацию сейчас можно получить удаленно.
Что касается питания, то можно увеличить процент белка в меню и сократить быстрые углеводы. Полноценный сон обязателен — приучите себя спать не меньше восьми часов, перед сном откажитесь от пролистывания ленты в соцсетях. Можно попробовать засыпать под негромкую классическую музыку, звуки природы.
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