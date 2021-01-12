Как правильно восстановить пораженные после коронавируса легкие

Реабилитация в домашних условиях: лучшие способы

После перенесенной болезни нужно понять, насколько хорошо происходит вентиляция и газообмен в легких. На помощь придут функциональные тесты легких. Если изменения действительно наблюдаются, значит, в легких могли произойти необратимые изменения, в том числе и фиброз, и тогда уже стоит делать повторное КТ. В зоне риска — курильщики со стажем, люди в возрасте, работники вредных производств, обладатели хронических заболеваний.

Затем необходимо заняться реабилитацией. Если речь о реабилитационных мерах в условиях медучреждений, то часто назначают спелеотерапию. Это процедура, при которой пациент дышит воздухом с аэрозольной взвесью соли и повышенным содержанием отрицательных аэроионов. Благодаря спелеотерапии улучшается функция слизистой бронхов. Сама процедура приятная — отзывы о ней исключительно положительные.

Практически все врачи рекомендуют пациентам дыхательную гимнастику Стрельниковой. Также можно, как уже говорилось выше, надувать воздушные шарики, выдувать мыльные пузыри, практиковать йоговское дыхание, выдыхать через трубочку, опущенную в стакан с водой. Плавание будет замечательной физической нагрузкой, особенно спортивное (с выдохами в воду), но не всем оно по силам. А вот прогулки на свежем воздухе точно могут осилить все — их нужно практиковать каждый день. Старайтесь ходить не меньше часа, по мере восстановления добавляйте элементарные упражнения: боковые наклоны, махи руками, выпады. Специалисты также рекомендуют велотренажер и беговую дорожку, если вы занимаетесь в зале или у вас есть тренажеры дома. И все-таки прогулка в близлежащем парке — это самое доступное и посильное средство восстановления.

Еще один совет — вибрационный массаж, который поможет очистить дыхательные пути от слизи. Выполняется легко: попросите кого-либо из домочадцев похлопать ладошками по спине в течение нескольких минут. Можно также, по возможности, лежать на животе, так как это улучшает вентиляцию базальных отделов легких.