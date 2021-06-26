Как Тодоренко, Собчак и другие справились с апатией после коронавируса: комментарий эксперта
Как перенесли коронавирус Собчак, Манучаров, Тодоренко
Наша страна переживает третью волну COVID-19. Число заболевших растет с каждым днем, далеко не все переносят инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Отдельно хочется поговорить о том, как люди чувствуют себя, когда опасные симптомы заболевания позади. Совсем недавно своими ощущениями делилась Регина Тодоренко. Телеведущая заразилась инфекцией во время отдыха на дорогой турецкой вилле, куда отправилась отмечать день рождения. Девушка даже пережила госпитализацию, а с днем рождения ее в итоге поздравляли сотрудники виллы в полном защитном обмундировании. Тодоренко жаловалась на температуру, одышку, ломоту и полный упадок сил. Собственно, она еще продолжает переживать неприятные последствия вирусной инфекции.
На схожие симптомы жаловался Вячеслав Манучаров. Артисту было так плохо, что на четвертый день он вызвал нотариуса для составления завещания. По словам телеведущего, он буквально погрузился в депрессию и думал, что не сможет выкарабкаться. Ему помогли его коллеги Надежда Ангарская и Анна Семенович - они тоже болели коронавирусом и все трое созванивались ежедневно, чтобы поддержать друг друга морально. Манучаров выздоровел, но до сих пор с ужасом вспоминает чувство паники, посетившее его в дни болезни.
Ксения Собчак вспоминает о перенесенном заболевании сухо и лаконично, отмечая, что она сутками спала, так как сил на какую-либо деятельность попросту не было. Также она не чувствовала запахов. Обоняние и способность работать в привычном темпе возвращались постепенно.
На полный упадок сил и слабость во время и после болезни жаловалась Алена Хмельницкая. Актриса ложилась в больницу, чтобы пройти курс восстановительной терапии. Последняя включала в себя гимнастику, массажи, витаминные капельницы. По словам артистки, самостоятельно ей было бы куда сложнее вернуться в форму. Рената Литвинова обращалась к специалистам 52-ой столичной больницы, чтобы как можно скорее восстановиться после коронавирусной инфекции. Там, по ее словам, ее быстро поставили на ноги.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Комментарий специалиста: как восстановить силы после коронавируса
Коронавирусная инфекция протекает с поражением центральной нервной системы преимущественно из-за гипоксии (недостатка кислорода) и интоксикации. Существует теория о том, что коронавирус проникает непосредственно в мозговые оболочки. Некоторые пациенты отмечают выраженную слабость, депрессию, апатию, нарушения сна, головокружения и даже галлюцинации на фоне интоксикации. Как себе помочь?
Если человек болеет, переживает острый период заболевания, то нужно хотя бы проветривать комнату, чтобы было достаточно атмосферного кислорода. Обязательно нужно соблюдать режим сна, полноценный сон не менее 9 часов в сутки обеспечивает восстановление сил организма. Как только человек начинает восстанавливаться после болезни, уже можно гулять. Делать это лучше лучше в парках, там, где много зелени, чтобы дышать свежим воздухом, и организм насыщался кислородом. Чтобы определить для себя степень физической нагрузки, прислушивайтесь к своему организму, он подскажет темп и длительность физической нагрузки. Как только человек устает, у него появляется повышенная потливость, слабость, одышка – в таком случае физические нагрузки нужно прекратить и после отдыха начинать снова.
В помощь будет дыхательная гимнастика, которая помогает насытить организм кислородом. Врачи рекомендуют после перенесенной пневмонии дыхательную гимнастику по Стрельниковой и по Бутейко. Это очень простой комплекс упражнений, буквально 4-5 упражнений, их нужно делать в хорошо проветриваемом помещении. Начинать с нескольких минут и доводить до 20-30 минут. Таким образом, и легкие разрабатываются, и организм насыщается кислородом. Многие пациенты на фоне дыхательной гимнастики отмечают улучшение своего состояния. Главное - регулярность занятий.
Можно ли справиться самостоятельно?
Стоит помнить, что все пациенты переносят заболевание по-разному. Если у человека небольшие нарушения, он сможет справиться сам с последствиями за счет гимнастики, прогулок, посильного увеличения физической активности. Если у пациента нарушения сна, пониженный фон настроения, нарушения памяти, внимание, то, конечно, лучше обратиться к специалисту. На фоне инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, интоксикации нервная система истощается. И если человек изначально эмоционально реагировал на изменения в окружающем мире, то, конечно, лучше обратиться к врачу. Потому что истощенная нервная система будет восстанавливаться длительное время, и это может перейти в хроническую форму. Специалист назначит определенные техники, препараты для более быстрого восстановления.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Регины Тодоренко Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!