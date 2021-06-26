Как Тодоренко, Собчак и другие справились с апатией после коронавируса: комментарий эксперта

Как перенесли коронавирус Собчак, Манучаров, Тодоренко

Наша страна переживает третью волну COVID-19. Число заболевших растет с каждым днем, далеко не все переносят инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Отдельно хочется поговорить о том, как люди чувствуют себя, когда опасные симптомы заболевания позади. Совсем недавно своими ощущениями делилась Регина Тодоренко. Телеведущая заразилась инфекцией во время отдыха на дорогой турецкой вилле, куда отправилась отмечать день рождения. Девушка даже пережила госпитализацию, а с днем рождения ее в итоге поздравляли сотрудники виллы в полном защитном обмундировании. Тодоренко жаловалась на температуру, одышку, ломоту и полный упадок сил. Собственно, она еще продолжает переживать неприятные последствия вирусной инфекции.

На схожие симптомы жаловался Вячеслав Манучаров. Артисту было так плохо, что на четвертый день он вызвал нотариуса для составления завещания. По словам телеведущего, он буквально погрузился в депрессию и думал, что не сможет выкарабкаться. Ему помогли его коллеги Надежда Ангарская и Анна Семенович - они тоже болели коронавирусом и все трое созванивались ежедневно, чтобы поддержать друг друга морально. Манучаров выздоровел, но до сих пор с ужасом вспоминает чувство паники, посетившее его в дни болезни.

Ксения Собчак вспоминает о перенесенном заболевании сухо и лаконично, отмечая, что она сутками спала, так как сил на какую-либо деятельность попросту не было. Также она не чувствовала запахов. Обоняние и способность работать в привычном темпе возвращались постепенно.

На полный упадок сил и слабость во время и после болезни жаловалась Алена Хмельницкая. Актриса ложилась в больницу, чтобы пройти курс восстановительной терапии. Последняя включала в себя гимнастику, массажи, витаминные капельницы. По словам артистки, самостоятельно ей было бы куда сложнее вернуться в форму. Рената Литвинова обращалась к специалистам 52-ой столичной больницы, чтобы как можно скорее восстановиться после коронавирусной инфекции. Там, по ее словам, ее быстро поставили на ноги.