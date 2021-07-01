Какими осложнениями грозит МакSим пневмония с поражением легких — комментарий врача
История болезни певицы: с чего все началось
Читая новости о Марине Максимовой, отмечают пользователи, невольно проводишь паралель с историей другой певицы Юлии Началовой. Диагнозы и истории разные, но на начальном этапе ни одна из них не предвещала столь стремительного развития событий. Вот и в случае с МакSим, певица сама поделилась с поклонниками новостью о том, что находится в больнице. Она рассказала, что накануне успела дать концерт — уже с температурой 39 градусов, после чего вызвала врача. У нее диагностирована двусторонняя пневмония, а тест на COVID-19 отрицательный (как известно, один анализ не всегда является точным!). Первые исследования выявили процент поражения легких 40% и через четыре дня Максимову погрузили в медикаментозную кому. Это произошло 19 июня.
Несмотря на тревожное название, к процедуре прибегают, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам и не тратил много сил на поддержание жизнедеятельности. Кроме того, исполнительницу хита «Знаешь ли ты» подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО — аппарату, который позволяет лучше насытить кровь кислородом. Лучшие врачи делают все, чтобы помочь организму 38-летней пациентки справиться с болезнью.
Новостями о состоянии МакSим периодически делится ее директор Маргарита Соколова, которая сама находится в больнице — у нее подтвержденный коронавирус. Соколова просит поклонников и журналистов включить «режим тишины», то есть не беспокоить близких певицы, которым и так нелегко. Маргарита добавляет, что последний раз общалась со своей клиенткой 18 июня и та была полна оптимизма. Женщина надеется, что МакSим обязательно выкарабкается и вскоре сама расскажет о своем состоянии. Некоторое время назад появились новости о том. что ситуация осложняется выявленными у певицы поражениями печени, но Соколова призывает не верить подобным слухам.
Фото: Instagram @maksimartist
В целом, у врачей прогнозы осторожные. Да, пневмония распространенное заболевание, которое успешно лечится, но есть масса нюансов, которые стоит учитывать. К ним относится и возраст пациента, состояние его иммунитета, наличие у него хронических заболеваний. По мнению нашего эксперта, у пациента с диагнозом МакSим могут возникнуть серьезные осложнения, к которым, в частности, относится фиброз (разрастание соединительной ткани). Среди других возможных патологий при таком диагнозе называют острую дыхательную недостаточность, плеврит, отек легких, сепсис.
Напомним, что за последнее время с диагнозом пневмония в больницы попадали Ирина Мирошниченко, Дмитрий Певцов, Михаил Боярский, Анна Нетребко, Александр Васильев, Валерий Гаркалин и многие другие. Некоторые из них боролись с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции, к счастью, успешно.
Фото: GlobalLookPress
А вот продюсеру клипов МакSим Вадиму Шатрову с болезнью справиться не удалось — он скончался от коронавирусной инфекции 29 июня. Поражение легких составляло у него 55%.
Комментарий специалиста
Пневмония (воспалительный процесс, поражающий легочные ткани) может вызвать тяжелые последствия у любого человека, вне зависимости от того, был он абсолютно здоров до этого или же организм был ослаблен. У ослабленных людей, а также у людей с сопутствующей патологией органов дыхания, осложнения возникают на порядок чаще. В зоне риска находятся люди с врожденными или приобретенными заболеваниями не только легких (таких как ХОБЛ, бронхиальная астма, саркоидоз, туберкулез и тд ), но и других органов и систем.
Пневмония может быть бактериальной и вирусной. Бактериальная лечится антибактериальными препаратами с учетом чувствительности возбудителя к ним. Вирусную начинают лечить противовирусными препаратами, на фоне ингаляционной терапии. При присоединении вторичной инфекции подключают антибактериальную терапию. При тяжелом течении заболевания с выраженной интоксикацией и развитием дыхательной недостаточности рекомендовано подключать инфузионную терапию, использовать гормональные лекарственные препараты с гормональной терапией.
Подключение к ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких) всегда говорит о тяжелом течении заболевания. Решение принимается совместно с реаниматологами, хотя в последнее время все чаще это становится алгоритмом действий в определенных ситуациях.
Что касается поражения легких, то здесь хорошая новость: даже при значительных поражениях, при правильном подходе не только в лечении, но и в реабилитации, можно добиться практически полного восстановления легочной ткани. Но здесь также существуют и индивидуальные особенности организма, например, предрасположенность к фиброзированию.
Фото: GlobalLookPress, Instagram певицы МакSим
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