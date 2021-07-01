Какими осложнениями грозит МакSим пневмония с поражением легких — комментарий врача

История болезни певицы: с чего все началось

Читая новости о Марине Максимовой, отмечают пользователи, невольно проводишь паралель с историей другой певицы Юлии Началовой. Диагнозы и истории разные, но на начальном этапе ни одна из них не предвещала столь стремительного развития событий. Вот и в случае с МакSим, певица сама поделилась с поклонниками новостью о том, что находится в больнице. Она рассказала, что накануне успела дать концерт — уже с температурой 39 градусов, после чего вызвала врача. У нее диагностирована двусторонняя пневмония, а тест на COVID-19 отрицательный (как известно, один анализ не всегда является точным!). Первые исследования выявили процент поражения легких 40% и через четыре дня Максимову погрузили в медикаментозную кому. Это произошло 19 июня.

Несмотря на тревожное название, к процедуре прибегают, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам и не тратил много сил на поддержание жизнедеятельности. Кроме того, исполнительницу хита «Знаешь ли ты» подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО — аппарату, который позволяет лучше насытить кровь кислородом. Лучшие врачи делают все, чтобы помочь организму 38-летней пациентки справиться с болезнью.

Новостями о состоянии МакSим периодически делится ее директор Маргарита Соколова, которая сама находится в больнице — у нее подтвержденный коронавирус. Соколова просит поклонников и журналистов включить «режим тишины», то есть не беспокоить близких певицы, которым и так нелегко. Маргарита добавляет, что последний раз общалась со своей клиенткой 18 июня и та была полна оптимизма. Женщина надеется, что МакSим обязательно выкарабкается и вскоре сама расскажет о своем состоянии. Некоторое время назад появились новости о том. что ситуация осложняется выявленными у певицы поражениями печени, но Соколова призывает не верить подобным слухам.