Привиться или переболеть? Отвечаем на 11 острых вопросов о вакцинации против ковида
Вопрос 1. Прививка вызывает аутизм/бесплодие/рак/импотенцию и другие болезни?
Давайте начнем с того, что лекарств, полезных всем, нет. Более того, тот препарат, который не имеет побочных эффектов, как правило, не имеет и положительного действия — это правило сформулировал еще великий русский клинический фармаколог Борис Евгеньевич Вотчал в середине прошлого века. Поэтому, конечно же, у вакцины есть и побочные эффекты, и противопоказания, но очень важно проговорить, что она не вызывает саму болезнь. Привившийся человек не заразен ковидом и не может заразить других людей.
Что касается перечисленных в вопросе болезней: несколько дней назад на крупном американском портале по распространению научной информации среди сотрудников здравоохранения MedScape специалисты заявили о том, что никакой связи между вакцинацией и бесплодием не обнаружено. Корни этой идеи растут из предположения, что S-белок может быть похож на белок плаценты, через которую ребенок питается в утробе мамы. Но эта теория не нашла подтверждения.
Фото: freepik
Относительно онкологии и всех остальных болезней: многие люди считают, что все разработанные российские вакцины — экспериментальные, сделанные на коленке, но на самом деле это не так. Векторная технология известна с 1974 года, придумана она и вовсе в 50-х годах, то есть она не новая, и нет никаких связей между, например, раком и вакцинацией векторной вакциной от коронавируса.
Кроме того, несколько лет назад векторная вакцина, подобная нашему «Спутнику», спасла мир от вспышки Эболы. Компания «Мерк» потратила 3 года на ее разработку. И тогда никто не говорил, что эта вакцина сделана на коленке. С тех пор технология была усовершенствована, и теперь мы можем этот вектор — вирус-носитель — начинять любыми генами для защиты хоть от Эболы, хоть от ковида, хоть от гриппа. Но тем не менее тогда никто не говорил, что эта вакцина сделана на коленке, она реально спасла мир.
Вопрос 2. Российские вакцины неэффективны, раз в ЕС их не признают. «Спутнику V» доверять нельзя, ведь регистрировали его быстро, а болеют даже привитые — в общем, правительство нас всегда обманывает?
На самом деле со «Спутником V», к сожалению, получилась печальная история. Вакцина хорошая, но мы действительно так хотели быть первыми, что поторопились и напечатали быстрое исследование, а так в научном сообществе обычно не бывает, потому нас не восприняли всерьез. Однако «Спутник» на данный момент изучен, описан и одобрен ведущими мировыми медицинскими журналами, которые совершенно независимы и неподкупны уже столетия.
Однако из-за этой самой спешки в массовом сознании закрепилась мысль, если продукт не пустили в Европу, он плохой. На самом деле «Спутник» работает, он признан учеными многих стран. Но мы нарушили некоторые международные правила и сами себя подставили. Если бы все было сделано по правилам, «Спутник» бы занял свое достойное место и сейчас был бы лучшей вакциной для пожилых и ослабленных людей, среди аналогичных ей.
Фото: freepik
Относительно того, что болеют даже привитые, важно понять, что на данный момент ни одна вакцина не представляет из себя защитный экран, летающий вокруг пациента и отражающий все атаки. На самом деле она спасает не от повторного заражения, а от смерти, тяжелой госпитализации, инвалидности, она делает течение болезни более легким. Никто же не возмущается, что вакцина от гриппа не защищает на 100%. Это такой массовый психоз.
Вопрос 3. После вакцинации и умереть можно?
В медицине есть очень важное правило: «после не значит вследствие». Связи между вакцинацией и смертью нет. На сегодняшний день ведется изучение негативных вариантов влияния вакцины на свертываемость крови, на аутоиммунные заболевания, тем не менее лучше позволить попасть в организм одному гену ковида из вакцины, чем позволить поселиться в нем всему генетическому материалу бешеного вируса.
Вопрос 4. Сейчас госпитализируют в основном привитых — из-за этого и взрыв заболеваемости сейчас?
Нет, это не так. Во всяком случае по официальным данным из Коммунарки, которые опубликовал доктор Проценко, зарекомендовавший себя как отличный человек и врач с кристально чистой репутацией, из 1 400 больных ковидом вакцинированы были только четверо. Но еще раз повторю: вакцина — это не волшебный ковер-самолет, который вознесет вас над бедой и унесет куда-то в сказку, это способ снизить уровень заболеваемости в популяции. Когда вы врач, вы должны думать в нескольких направлениях. Первое — плоскость профилактики, то есть как сделать так, чтобы человек не заболел. Второе — плоскость лечения — по какому протоколу проводить терапию зараженных. Третье — мыслить на уровне популяции. Нужно понимать, что многие меры могут не играть роли для одного конкретного человека и при этом работать на населении в целом очень хорошо. Вакцина — яркий тому пример. Если мы берем группу людей и коллективно их вакцинируем, заболеваемость падает. При этом на индивидуальном уровне возможны и разные реакции.
Фото: freepik
Вопрос 5. Вакцина может изменить ДНК?
Да, это действительно так. Вакцина меняет ДНК, но меняет ее всего на 2 дня. В чем основная идея векторной вакцины. Существует проблема — S-белок — те самые всеми «нежно любимые» шипы коронавируса. Его можно было бы синтезировать, ввести в раствор и привить им человека по аналогии с вакциной от гриппа. Этот синтезированный белок, попав в организм, «учит» его бороться с вирусом. Однако с S-белком эта система не работает, потому что он нестабилен и разрушается при тряске, транспортировке, да еще и дорог в синтезе. Поэтому ученые обратились к идее, что у человека в организме есть «заводы» — его собственные клетки, которые при помощи специальных «инструкций» смогут самостоятельно «напечатать» этот самый S-белок. Для этого был взят «кастрированный» аденовирус, который не может вызывать болезнь, в него ввели один ген коронавируса, ответственный за производство S-белка. Попав в организм, вирус проникает в клетки организма, впрыскивает в них эту «инструкцию», и они начинают воспроизводить S-белок. Но эволюцией предусмотрены защитные иммунные программы, которые уже через 2 дня исторгают из клеток чужеродный код.
А теперь все, кто предпочитает переболеть, подумайте, что вакцина вносит в организм всего один ген коронавируса, а сам вирус — все свои гены, в том числе и мутировавшие, и те, последствия воздействия которых пока неизвестны. На сегодняшний день никто не знает, что будет с теми людьми, которые тяжело переболели и получили полный набор генов ковида.
Вопрос 6. В чем главная опасность вакцины?
Конечно же, тяжелые аллергические реакции. В остальном вакцина безопасна.
Вопрос 7. Можно ли прививаться, если недавно переболел и есть антитела, если еще пару недель назад это было основание для медотвода?
Нужно прививаться обязательно! На сегодняшний день в научной среде существует активная повестка о том, что, похоже, коронавирус — не та инфекция, при которой важен уровень антител. Яркий пример — это ВИЧ-инфекция, при которой у человека в крови циркулирует вирус, к нему есть антитела, их ведро, но толку от них нет. Без лечения человек погибает. Антитела не работают. С коронавирусом отчасти похожая ситуация. Вероятнее всего, в скором времени мы увидим, что тесты на антитела перестанут быть востребованы. И западные специалисты говорят о том, что как только человек переболел острым респираторным заболеванием, его нужно вакцинировать. Не обнаружено никакой взаимосвязи с тем, какие антитела у вас были, какие есть, вакцина безопасна и работает очень хорошо. Обратите внимание, в Европе всех вакцинируют поголовно и не разбираются, болел человек или нет.
Вопрос 8. Кому точно нельзя прививаться?
Нельзя прививаться тем, у кого есть подтвержденные документами тяжелые аллергические реакции на любые вакцины и препараты. Дальше нужно смотреть список противопоказаний той вакцины, которую вы для себя выбрали, потому что у каждой из них он свой. У одних есть в списке онкозаболевания, у других — нет.
Фото: freepik
Вопрос 9. Что насчет детей и подростков? ВОЗ внезапно решила, что их вакцинировать можно.
ВОЗ решила, что не можно, а нужно! Вот мы возьмем российскую повестку дня. У нас в первую очередь вакцинировали бабушек и дедушек, и именно их агитировали сделать прививку в первую очередь. И мы что увидели в конце второй волны? Осенью-зимой все поликлиники были забиты пенсионерами, тем более что «Спутник» действует относительно неплохо именно на людей старшего возраста — это факт. Тогда мы вакцинировали всех пожилых. А потом оказалось, что на самом деле проблема-то в молодых. Они ошибочно думают, что им не надо вакцинироваться, ведь они переболеют легко, не умрут от ковида. Так зачем портить свое здоровье вакциной? А потом оказалось, что ты переболеешь, может, и легко (хотя не факт), но при этом передашь вирус своему старшему родственнику, коллеге по работе. А они болеют тяжело, потому что у них иммунитет работает хуже. Ну а дети, судя по всему, резервуар для инфекции, они могут инфицировать людей старшего возраста и при этом сами переносить ковид легко. Но даже при этом стоит помнить, что не все дети идеально здоровы. Они тоже могут страдать от ожирения, диабета, иммунных заболеваний, онкологии, поэтому их вакцинация — очень важный вопрос. Тем более что научно пока точно неизвестно, насколько ковид опасен для детей.
Вопрос 10. Почему нельзя прививаться беременным и кормящим женщинам?
Потому что еще не проводились научные исследования на эту тему. Дети и матери в России — наше все, цветы жизни, которые нужно охранять, а вот Запад бездуховный и буквально на прошлой неделе запустил исследование о том, как влияет вакцина на течение беременности, передаются ли антитела от мамы к ребенку при рождении. И женщины идут на это добровольно.
Вопрос 11. Переболеть или привиться?
Лучше вакцинироваться. Наука доказала: если ты вакцинирован, ты защищен. Этот вопрос — чисто российский. Если мы зайдем на сайт Американского центра контроля заболеваний, который рассказывает о вакцинации, мы увидим там удивительную вещь: 60-80% населения вакцинировано, а на сайте написано: «Мы не знаем, как точно работает вакцина, насколько будет длителен иммунитет — мы изучаем эти вопросы». Но люди идут и делают, у них нет никакой истерики, в отличие от России.
Также на сегодня документально установлено, что вакцинироваться нельзя людям, у которых есть задокументированные тяжелые аллергические реакции на прививки в прошлом. Дальше идут различные противопоказания, касающиеся онкологических заболеваний, аутоиммунных — у всех вакцин они разные, но самое главное, тот врач, который проводит вакцинацию, должен ознакомиться со всеми за и против у конкретного пациента и на основании этого дать свой ответ, можно ли ему делать прививку или нет. Это все идет на усмотрение врача.
Фото: freepik
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