Привиться или переболеть? Отвечаем на 11 острых вопросов о вакцинации против ковида

Вопрос 5. Вакцина может изменить ДНК?

Да, это действительно так. Вакцина меняет ДНК, но меняет ее всего на 2 дня. В чем основная идея векторной вакцины. Существует проблема — S-белок — те самые всеми «нежно любимые» шипы коронавируса. Его можно было бы синтезировать, ввести в раствор и привить им человека по аналогии с вакциной от гриппа. Этот синтезированный белок, попав в организм, «учит» его бороться с вирусом. Однако с S-белком эта система не работает, потому что он нестабилен и разрушается при тряске, транспортировке, да еще и дорог в синтезе. Поэтому ученые обратились к идее, что у человека в организме есть «заводы» — его собственные клетки, которые при помощи специальных «инструкций» смогут самостоятельно «напечатать» этот самый S-белок. Для этого был взят «кастрированный» аденовирус, который не может вызывать болезнь, в него ввели один ген коронавируса, ответственный за производство S-белка. Попав в организм, вирус проникает в клетки организма, впрыскивает в них эту «инструкцию», и они начинают воспроизводить S-белок. Но эволюцией предусмотрены защитные иммунные программы, которые уже через 2 дня исторгают из клеток чужеродный код.

А теперь все, кто предпочитает переболеть, подумайте, что вакцина вносит в организм всего один ген коронавируса, а сам вирус — все свои гены, в том числе и мутировавшие, и те, последствия воздействия которых пока неизвестны. На сегодняшний день никто не знает, что будет с теми людьми, которые тяжело переболели и получили полный набор генов ковида.

Вопрос 6. В чем главная опасность вакцины?

Конечно же, тяжелые аллергические реакции. В остальном вакцина безопасна.

Вопрос 7. Можно ли прививаться, если недавно переболел и есть антитела, если еще пару недель назад это было основание для медотвода?

Нужно прививаться обязательно! На сегодняшний день в научной среде существует активная повестка о том, что, похоже, коронавирус — не та инфекция, при которой важен уровень антител. Яркий пример — это ВИЧ-инфекция, при которой у человека в крови циркулирует вирус, к нему есть антитела, их ведро, но толку от них нет. Без лечения человек погибает. Антитела не работают. С коронавирусом отчасти похожая ситуация. Вероятнее всего, в скором времени мы увидим, что тесты на антитела перестанут быть востребованы. И западные специалисты говорят о том, что как только человек переболел острым респираторным заболеванием, его нужно вакцинировать. Не обнаружено никакой взаимосвязи с тем, какие антитела у вас были, какие есть, вакцина безопасна и работает очень хорошо. Обратите внимание, в Европе всех вакцинируют поголовно и не разбираются, болел человек или нет.

Вопрос 8. Кому точно нельзя прививаться?

Нельзя прививаться тем, у кого есть подтвержденные документами тяжелые аллергические реакции на любые вакцины и препараты. Дальше нужно смотреть список противопоказаний той вакцины, которую вы для себя выбрали, потому что у каждой из них он свой. У одних есть в списке онкозаболевания, у других — нет.