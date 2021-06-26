Российская вакцина «Спутник Лайт» стала доступной: в чем ее отличие от «Спутника V»
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что улучшенная версия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции совсем скоро будет доступна желающим.
«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник Лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», – сказал министр.
Новый однокомпонентный препарат будет применяться по большей части для граждан, которые уже переболели ковидом.
Фото: Depositphotos
В отличие от предшественника «Спутника V» выработка антител после использования «Лайта» будет происходить в два раза быстрее. За 21 день, вместо 42.
Но защита от первой версии двухфазной вакцины выше и длительнее. Также «Спутник V» лучше помогает при тяжелых случаях заражения, как заявил заслуженный врач России Михаил Каган. «Спутник Лайт» защищает на более короткий срок, но наиболее эффективен во время вспышки распространения заболевания из-за быстроты выработки антител.
По стоимости вакцина «Спутник Лайт» обходиться государству дешевле и ее будет легче продвигать на рынках развивающихся стран.
Показатель эффективности «Спутник Лайт» среди привитых пожилых людей составила порядка 78,6-83,7%, тогда как эффективность «Спутника V» для той же категории граждан составила 91,8%.
На данный момент в России зарегистрированы 5 430 753 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 943 986 и 132 683 человек умерли. За последние сутки выявлено 21 665 новых случаев.
Фото: Depositphotos
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