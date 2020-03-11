Не только коронавирус: «испанка», лихорадка Эбола, атипичная пневмония и другие страшные эпидемии XXI века
Китайская пневмония
Мир почти охвачен паникой из-за распространения коронавируса. В конце декабря новая коронавирусная инфекция была выявлена в китайском городе Ухане. Спустя два с лишним месяца география распространения охватывает уже 101 страну. В некоторых, например, в Италии до 3 апреля введен карантин, закрыты школы. Большинство работодателей отправили сотрудников работать из дома. Число заболевших в мире тем временем перевалило за 110 тысяч, жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 4 тысяч. В зоне риска - пожилые люди, среди детей и подростков меньше одного процента заболевших.
Массовые мероприятия по всему миру переносятся или отменяются одно за другой. И если в январе аналитики предсказывали, что уже в феврале вспышка пойдет на спад, то в марте совсем другие прогнозы: к лету не стоит ждать снижения активности вируса, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Пока он продолжает распространяться по миру. Вакцины на данный момент не существует, ведутся лишь разработки, которым затем придется пройти ряд тестов в лаборатории и только после – на живых организмах. Это не внушает оптимизма людям, которые отказываются от путешествий и массово скупают медицинские маски, антибактериальные средства. Могут ли последние в полной мере защитить от заражения в случае контакта с больным или предметами с вирусом на поверхности? Положа руку на сердце, вряд ли.
Фото: GlobalLookPress
Лихорадка Эбола
Если вспоминать об эпидемиях последних десятилетий, то одной из самых страшных по количеству жертв стала лихорадка Эбола. Вспышка началась в Западной Африке в 2014 году. Смертность составляла до 90% (!). Ее жертвами стали свыше 13 000 человек (это только официальные данные, реальные цифры всегда выше). Наибольшая смертность была зафиксирована в Гвинее, Сьерре-Леоне и Либерии. В России жертвами стали две лаборантки, проколовшие кожу по неосторожности во время опытов, и таким образом заразившиеся вирусом.
Признаки этой опасной вирусной инфекции включают в себя высокую температуру и выраженную интоксикацию. У зараженных начиналась рвота, диарея, боли в животе, наружные (в буквальном смысле слова кровь из глаз) и внутренние кровотечения. Во многих странах она сошла на нет только два года спустя, хотя в Конго эпидемия продолжалась и в 2019 году. В прошлом году там были заражены порядка трех тысяч человек. Мировые СМИ мало писали об этом и потому многим казалось, что лихорадка Эбола давно осталась в прошлом. На самом деле ВОЗ присвоила этой вспышке статус чрезвычайной ситуации международного значения - в июле 2019 года! Статус действовал практически до конца года. Только в ноябре 2019 года была одобрена вакцина от вируса Эбола. Она получила статус разрешенного лекарства и стала завозиться в африканские страны.
Фото: GlobalLookPress
Атипичная пневмония
Другое название болезни — «тяжелый острый респираторный синдром». Инфекция поражала легкие и вызывалась такими атипичными возбудителями, как легионеллы, микоплазмы, хламидии, вирусы. Пик эпидемии пришелся на весну 2003 года и получил поначалу распространение в странах Юго-Восточной Азии. Вскоре случаи были зафиксированы уже в 30 странах мира. Жертвами стали более 900 человек. В том же 2003 году, летом, вспышка сошла на нет.
Известно, что источником распространения инфекции оказались летучие мыши. То же самое и с коронавирусом: источником считаются летучие мыши и змеи – мутировав в их клетках, вирус «перебрался» на человека. А вот любопытное отличие: 70% заразившихся атипичной пневмонией составляли молодые люди. В случае с COVID -19, жертвами в большинстве своем становятся люди старше 50 лет с хроническими заболеваниями и ослабшим иммунитетом.
Фото: GlobalLookPress
Птичий грипп
В том же 2003 году получил распространение птичий грипп, вызываемый вирусом H5N1. Источником заражения стали больные птицы, случаи инфицирования от человека к человеку крайне редки. Первый же подтвержденный случай заражения был зафиксирован в Гонконге еще в 1997 году, тогда его жертвами стали 6 человек — слишком маленькое количество, чтобы говорить о вспышке. Вирус активизировался спустя годы. Инфекция опасна осложнениями, в частности, развитием вирусной пневмонии. По данным ВОЗ, от птичьего гриппа скончались 262 человека из 16 стран мира. А основным способом борьбы с распространением стал забой миллионов особей домашней птицы.
Случаи птичьего гриппа периодически фиксируются в разных странах. Например, в этом году вспышка H5N1 произошла на птичьей ферме в провинции Хунань — случаев заражения людей не зафиксировано.
Фото: GlobalLookPress
Свиной грипп
Вирус H1N1 гриппа А был выявлен у свиней аж в 1930 году. Но все помнят пандемию в 2009-2010 годах. Все началось в Мексике – именно там,18 марта 2009 года, был зафиксирован первый случай заражения. А уже в апреле ВОЗ забила тревогу, объявив пандемию свиного гриппа. Вирус получил распространение в более, чем 200 странах. Заболевшими зачастую становились молодые здоровые люди. По данным ВОЗ, жертвами вируса в 2009 году стали порядка 18,5 тысяч человек.
Россию свиной грипп не обошел стороной: тогдашний главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял в декабре 2009 года о 21 тысяче случаев гриппа A/H1N1 в нашей стране. Только в 2010 году вирус сошел на нет, но медики еще тогда предупреждали, что инфекция будет периодически возникать как разновидность сезонного гриппа, который неискореним.
Испанский грипп
И, конечно, говоря о пандемиях нельзя не сказать об эпидемии испанки – испанского гриппа, который охватил мир сразу после окончания Первой мировой войны в 1918-1919 годах. Цифры жертв несопоставимы со статистикой современных эпидемий: более 50 000 000 смертей (до этого лидировала холера с ее 20 миллионами жертв). Испанка распространялась по свету молниеносно, медицинскую помощь могли позволить себе далеко не все, лекарств не хватало, антисанитария процветала. Морги до отказа были заполнены трупами. Люди умирали зачастую в первые сутки по схеме: озноб, кровавый кашель, синеющее лицо. «Не было времени лечить больных, мерять температуру, давление. У людей были такие носовые кровотечения, что кровь стреляла по комнате», вспоминала американская медсестра Джози Браун.
Так долгое время было неизвестно, что стало причиной возникновения испанского гриппа и почему, облетев всю планету, он вдруг исчез. Лишь в начале двухтысячных, после извлечения легочных тканей некоторых умерших (чьи тела покоились в зоне вечной мерзлоты – Прим.), ученые выяснили, что вирус вызывал неконтролируемую реакцию иммунной системы, когда организм вырабатывает слишком много цитокинов (белковых молекул) для борьбы с инфекцией.
Но эпидемиологи не спешат радовать: грипп постоянно мутирует, новые штаммы, безусловно, будут появляться и забирать человеческие жизни. По данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит в мире до 650 тысяч жизней. И коронавирусу до таких цифр пока далеко.
Фото: GlobalLookPress; Gerd Altmann/Pixabay
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