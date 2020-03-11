Не только коронавирус: «испанка», лихорадка Эбола, атипичная пневмония и другие страшные эпидемии XXI века

Свиной грипп

Вирус H1N1 гриппа А был выявлен у свиней аж в 1930 году. Но все помнят пандемию в 2009-2010 годах. Все началось в Мексике – именно там,18 марта 2009 года, был зафиксирован первый случай заражения. А уже в апреле ВОЗ забила тревогу, объявив пандемию свиного гриппа. Вирус получил распространение в более, чем 200 странах. Заболевшими зачастую становились молодые здоровые люди. По данным ВОЗ, жертвами вируса в 2009 году стали порядка 18,5 тысяч человек.

Россию свиной грипп не обошел стороной: тогдашний главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял в декабре 2009 года о 21 тысяче случаев гриппа A/H1N1 в нашей стране. Только в 2010 году вирус сошел на нет, но медики еще тогда предупреждали, что инфекция будет периодически возникать как разновидность сезонного гриппа, который неискореним.

Испанский грипп

И, конечно, говоря о пандемиях нельзя не сказать об эпидемии испанки – испанского гриппа, который охватил мир сразу после окончания Первой мировой войны в 1918-1919 годах. Цифры жертв несопоставимы со статистикой современных эпидемий: более 50 000 000 смертей (до этого лидировала холера с ее 20 миллионами жертв). Испанка распространялась по свету молниеносно, медицинскую помощь могли позволить себе далеко не все, лекарств не хватало, антисанитария процветала. Морги до отказа были заполнены трупами. Люди умирали зачастую в первые сутки по схеме: озноб, кровавый кашель, синеющее лицо. «Не было времени лечить больных, мерять температуру, давление. У людей были такие носовые кровотечения, что кровь стреляла по комнате», вспоминала американская медсестра Джози Браун.

Так долгое время было неизвестно, что стало причиной возникновения испанского гриппа и почему, облетев всю планету, он вдруг исчез. Лишь в начале двухтысячных, после извлечения легочных тканей некоторых умерших (чьи тела покоились в зоне вечной мерзлоты – Прим.), ученые выяснили, что вирус вызывал неконтролируемую реакцию иммунной системы, когда организм вырабатывает слишком много цитокинов (белковых молекул) для борьбы с инфекцией.

Но эпидемиологи не спешат радовать: грипп постоянно мутирует, новые штаммы, безусловно, будут появляться и забирать человеческие жизни. По данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит в мире до 650 тысяч жизней. И коронавирусу до таких цифр пока далеко.