Знаменитости, открыто заявившие о своем ВИЧ-положительном статусе

На днях звезда сериала «Поза» и исполнитель роли феи-крестной в новой экранизации «Золушки» Билли Портер публично рассказал журналу The Hollywood Reporter, что болен ВИЧ с 2007 года. До этого времени о диагнозе актера знали только самые близкие люди, кроме матери. Портер боялся открыто заявить о болезни, опасаясь за свою карьеру. Однако, когда он начал играть персонажа Прай Телл, человека нетрадиционной сексуальной ориентации с ВИЧ, в сериале «Поза», Билли решил рассказать о своем диагнозе, особенно ради тех, кто уже умер от СПИДа. «Больше нет стигмы - давайте с этим покончим. Пора. Я достаточно долго жил этим и стыдился этого», — сказал Портер.

Задолго до заявления актера другие знаменитости тоже публично признавались в своем диагнозе. Первым выступил голливудский актер, звезда сериала «Династия», Рок Хадсон в 1985 году. Он строил карьеру в 1950-е годы, и тогда Рок не смог признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и болезни. Хадсон умер через несколько месяцев после своего заявления. Его признание и, в конечном итоге, его смерть привлекли внимание всей страны к проблеме СПИДа.

В 2015 году звезда сериала «2,5 человека» Чарли Шин рассказал о своем ВИЧ-положительном статусе. Актер признавался, что на тот момент уже 4 года жил с диагнозом.

32-летний ведущий шоу «Queer Eye» и стилист Джонатан Ван Несс в 2019 году опубликовал мемуары, в которых рассказал о пережитом сексуальном насилии будучи подростком и о болезни. В 25 лет Джонатан узнал, что у него ВИЧ и спустя пять лет решился рассказать об этом публично.

Российский журналист и телеведущий Павел Лобков в 2015 году признался, что болен ВИЧ уже 12 лет.

В 1991 году знаменитый баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон решил покинуть большой спорт, когда узнал о своем диагнозе. В то время он перевернул сознание тех людей, кто считал, что ВИЧ – это болезнь людей нетрадиционной сексуальной ориентации и имеющих зависимости от запрещенных веществ. На данный момент бывший спортсмен применяет терапию и занимается просветительской деятельностью.

Еще один спортсмен – боксер Томми Моррисон умер от СПИДа в 2013 году. Тяжеловес знал свой диагноз на протяжении 20 лет, но отказывался верить в него и пить лекарства.

Наверное, самый известный музыкант, публично обратившийся к поклонникам с заявлением о своем состоянии – Фредди Меркьюри. Вокалист группы «Quenn» умер на следующий день после того, как рассказал всему миру, что болен СПИДом.

Российский журналист и ведущий Антон Красовский в 2017 году публично признался, что ВИЧ-положителен. «Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди», – рассказал директор фонда «СПИД. Центр».

Знаменитый советский артист балета Рудольф Нуриев умер от СПИДа в 1993 году в возрасте 54 лет. В 1961 году он попросил в Париже политического убежища и прожил заграницей более 30 лет. Многие годы, вплоть до смерти, Нуриев отрицал слухи о своей болезни.

39-летняя немецкая певица Надя Беннайса узнала о своем ВИЧ-положительном статусе во время беременности дочерью в 1999 году. В 2010 году ей пришлось покинуть музыкальную группу No Angels из-за условного срока. Надя получила 2 года условно за заражение партнера ВИЧ-инфекцией.