Вакцинация детей и отстранение от работы: последние новости о COVID-19
Со временем вводятся новые правила и ограничения, изменения на этот раз коснулись и детей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выступала против вакцинации детей от COVID-19, а теперь советует прививать их. Они отмечают, что в этом нет срочной необходимости, как в случае с пожилыми или с хроническими заболеваниями людьми и медицинскими работниками.
Эксперты ВОЗ объявили, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. В исследовании принимали участие более двух тысяч молодых пациентов, ни у кого из вакцинированных не был выявлен COVID-19. Что касается России, то в начале июля в Москве проведутся клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Участниками станут 350 подростков.
Помимо этого, в оперштабе ввели новые требования к работодателям. Они обязаны отстранять сотрудников, которые оказываются от вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний на срок до 90 дней. В это время зарплата не начисляется, приостанавливается стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако в индивидуальном порядке возможен перевод на удаленную работу. Также специалисты уточнили, контроль работодателей за обязательной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью постоянных проверок.
Некоторое время назад Россия входила в оранжевый список стран, где вирус распространяется, но ситуация находится под контролем. Но вчера власти Франции отнесли нашу страну к красному списку с высоким риском распространения. Это означает, что въезд в «красную» страну запрещен, за исключением некоторых обстоятельств, а прибывшие из такого региона должны проходить обязательный карантин, независимо от вакцинации.
Фото: freepik.com
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