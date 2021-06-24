Вакцинация детей и отстранение от работы: последние новости о COVID-19

Со временем вводятся новые правила и ограничения, изменения на этот раз коснулись и детей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выступала против вакцинации детей от COVID-19, а теперь советует прививать их. Они отмечают, что в этом нет срочной необходимости, как в случае с пожилыми или с хроническими заболеваниями людьми и медицинскими работниками.

Эксперты ВОЗ объявили, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. В исследовании принимали участие более двух тысяч молодых пациентов, ни у кого из вакцинированных не был выявлен COVID-19. Что касается России, то в начале июля в Москве проведутся клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Участниками станут 350 подростков.