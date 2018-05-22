Как щитовидка влияет на здоровье женского организма

Репродуктивную систему женщины можно сравнить со сложно устроенным механизмом. В него входят различные структуры: яичники, надпочечники, щитовидная железа, а также подкорковые центры, гипоталамус и гипофиз.

От правильной работы нейроэндокринной системы зависят очень многие важные процессы в женском организме: наступление менструации в 12-14 лет, созревание фолликулов, функционирование желтого тела, овуляция и успешное развитие беременности.

При протекании патологического процесса в любой из составляющих этой системы правильное и гармоничное функционирование репродуктивной функции нарушается. На внешнем уровне это обычно замечается как «нарушение цикла». В таких случаях необходимо провести тщательное обследование, используя инструментальные и лабораторные диагностические методы.

Щитовидка и менструация