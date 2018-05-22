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Как щитовидка влияет на здоровье женского организма

Мы выбрали эту тему неслучайно: 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы, о ней будут писать много и рассмотрят этот эндокринный орган в разных ракурсах. Но для женского портала важнейшим, пожалуй, является репродуктивное здоровье. Как оно зависит от работы щитовидки?
Олеся Дунаевская,
заведующая отделением гинекологии КДЦ «МЕДСИ» на Белорусской

Репродуктивную систему женщины можно сравнить со сложно устроенным механизмом. В него входят различные структуры: яичники, надпочечники, щитовидная железа, а также подкорковые центры, гипоталамус и гипофиз.

От правильной работы нейроэндокринной системы зависят очень многие важные процессы в женском организме: наступление менструации в 12-14 лет, созревание фолликулов, функционирование желтого тела, овуляция и успешное развитие беременности.

При протекании патологического процесса в любой из составляющих этой системы правильное и гармоничное функционирование репродуктивной функции нарушается. На внешнем уровне это обычно замечается как «нарушение цикла». В таких случаях необходимо провести тщательное обследование, используя инструментальные и лабораторные диагностические методы.

Щитовидка и менструация

При изменениях в работе щитовидной железы, особенно в случае снижения ее функции (гипотиреоз), нарушается менструальный цикл. Это может проявляться как нерегулярными месячными, так и полным их отсутствием. Если не обращать на это внимание, ситуация будет прогрессировать, а в дальнейшем это может привести к бесплодию или даже невынашиванию беременности.

У девочек гипотиреоз может привести к нарушениям в половом развитии, в том числе к первичной или вторичной аменорее (полному отсутствию менструаций).

Сегодня достаточно распространена такая эндокринная патология, как аутоиммунный тиреодит. Организм вырабатывает антитела к клеткам щитовидной железы.

При этом заболевании серьезно возрастает риск развития тяжелых нарушений работы щитовидки. Однако если при этом заболевании гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4) находятся в пределах допустимой нормы, аутоимунный тиреодит не требует лечения. Если показатели отклоняются от вариантов нормы (не так важно, в большую или меньшую сторону), то необходимо как можно раньше обратиться к эндокринологу. Это заболевание часто приводит к невынашиванию беременности, но еще более серьезным последствием является продуцирование аутоантител — они провоцируют развитие тромбофилии.

Щитовидка и беременность

Аутоиммунный тиреодит создает большие проблемы именно во время беременности. Сосуды плаценты, через которые ребенок получает питание от матери, забиваются тромбами, и плод не получает в достаточном количестве ни кислорода, ни питательных веществ. Это может привести к синдрому задержки развития плода. Вот почему, планируя беременность, необходимо пройти комплексное обследование — проверить работу щитовидной железы, сдать тест на генетические тромбофилии и, при выявленных отконениях, контролировать гемостазиограмму (показатели системы свертывания крови).

У многих женщин, которые обращаются к гинекологам с проблемой бесплодия, одновременно обнаруживаются различные патологии щитовидной железы, протекающие практически бессимптомно, но при этом оказывая патологическое влияние на репродуктивную систему. В связи с этим, всем парам, которые проходят обследование по поводу бесплодия или готовятся к процедуре ЭКО, обязательно проводится обследование функции щитовидной железы.

С другой стороны, ХГЧ и эстрогены, так называемые гормоны беременности, также могут оказывать влияние на работу щитовидной железы. Ее функция изменяется на фоне беременности, иногда в сторону патологии. В этом случае в течение беременности придется наблюдаться не только у гинеколога, но и у эндокринолога.

Щитовидка и здоровье груди

Гормоны щитовидной железы способны оказывать влияние на развитие патологических процессов молочной железы. Есть исследования, которые подтверждают, что снижение уровня тироксина и трийодтиронина увеличивает риск развития мастопатии. С другой стороны, многие (в том числе патологические) изменения в щитовидке происходят в период грудного вскармливания, но четкая причинно-следственная связь пока не установлена

Фото: Shutterstock

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