С проблемой бесплодия в наше время сталкиваются гораздо больше женщин, чем 20-30 лет назад. Глобальных причин такой статистики две: слишком раннее начало половой жизни и слишком долгое откладывание первых родов.

Оксана Ермолова врач-гинеколог высшей категории клиники пластической хирургии «Основа»

Если в бесплодной паре мужчина уже обследован и «подозрения» с него сняты, то надо подробно обследовать женщину. Это сложнее и дольше. Женское бесплодие — это не самостоятельная болезнь, а симптом другого заболевания. Часто причиной женского бесплодия становится целый комплекс заболеваний, поэтому и найти первопричину бывает непросто. Вот основные группы причин. Эндокринные нарушения Созревание яйцеклетки, разрыв фолликула и выход яйцеклетки в маточную трубу, дальнейшее ее оплодотворение и закрепление в матке регулируется целым комплексом гормонов. Если в цепочке эндокринной регуляции этого процесса есть поломка, то беременность не наступает.

Например, повышение концентрации гормона пролактина в крови тормозит овуляционный цикл и затрудняет оплодотворение. Причин для повышения выработки пролактина масса: это и стресс, и голод (увлеченность диетами), и заболевания щитовидной железы. К бесплодию может приводить и снижение синтеза гормона желтого тела, на фоне которого яйцеклетка не может закрепиться на слизистой и дать начало беременности. Огромное количество эндокринных заболеваний может влиять на возможность зачатия и вынашивания беременности. К таковым относятся сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гипофиза, ожирение, хронические заболевания почек и т. д. Стресс

Его тоже правильнее отнести к эндокринным факторам, но можно выделить и в самостоятельную группу. Давно признано, что стресс имеет сложный механизм регулирования, и гормонами в том числе. При хронических стрессах происходит истощение адаптационных механизмов, нарушается функционирование нервной системы, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. Все это, в свою очередь, влияет на овуляционный цикл. Интересно, что семьи с невысоким уровнем образования статистически реже сталкиваются с проблемой бесплодия, чем женщины с высоким уровнем интеллекта и определенным социальным статусом. Во многом это объясняется более эмоциональной реакцией на внешние раздражители. Желание женщины на максимально долгий срок отложить рождение детей во многом способствует повышению случаев именно эндокринного бесплодия. Во-первых, с возрастом уменьшается количество эстрогенов, что сопровождается нарушением ритма менструации. Во-вторых, с течением времени истощается овариальный резерв. Мы рождаемся с определенным запасом яйцеклеток. Каждый цикл одна яйцеклетка созревает, а новые при этом уже не образуются. Их количество уменьшается из-за воспалительных процессов, хирургических вмешательств. Планирование беременности в зрелом возрасте повышает шансы столкнуться с бесплодием. Инфекции Как известно, встреча сперматозоида и яйцеклетки происходит в маточной трубе. Инфекции, которые когда-то были перенесены, возможно даже бессимптомно, нередко провоцируют образование спаек в просвете трубы, нарушение процессов ее кровоснабжения и иннервации. Все это делает невозможным встречу сперматозоида с яйцеклеткой и, соответственно, оплодотворение. Нередко такие изменения происходят у совсем юных женщин, которые практикуют незащищенный секс и частую смену половых партнеров. Они не долечивают инфекции или не лечат их вовсе (не все инфекции имеют и яркие проявления). Со временем они могу переходить в хроническую форму, провоцируя воспаление. О том, что женщина является носителем какой-либо инфекции, она нередко узнает на приеме у гинеколога, обратившись к нему по причине невозможности забеременеть.

Инфекции также могут приводить и к воспалениям и повреждениям слизистой матки, что делает невозможным закрепление в ней оплодотворенной яйцеклетки. Анатомические особенности