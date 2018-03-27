Синдром поликистозных яичников: болезнь или норма

Это даже не самостоятельное заболевание, а комплекс симптомов, среди которых и нарушение менструального цикла (редкие и/или скудные месячные), и гирсутизм (рост волос на лице и теле по мужскому типу), и невынашивание беременности, и бесплодие, и двустороннее увеличение яичников, в некоторых случаях ожирение и сахарный диабет. Вовсе небязательно весь список симптомов присутствует одновременно. Например, для СПКЯ не всегда характерно бесплодие, далеко не у всех развивается сахарный диабет, некоторым удается удерживать нормальную массу тела. Для вынесения диагноза нужно наличие двух из трех составляющих:

дисфункция яичников (нарушение ритма менстурации с ановуляцией),

их увеличение и наличии более десяти фолликулов в каждом яичнике (по УЗИ),

повышение уровня мужских гормонов андрогенов (определяется по выраженным биохимическим и клиническим признакам: акне, рост волос на лице и теле).

На сегодняшний день СПКЯ достаточно распространенный недуг среди женщин репродуктивного возраста, его частота составляет 10-15%.