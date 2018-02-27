Что нужно знать о нарушениях цикла и как с этим справиться
Аномальные маточные кровотечения (АМК) могут быть спровоцированы чем угодно — инфекционными заболеваниями, травмами, стрессом, генитальными и экстрагенитальными патологиями. У небеременных женщин до менопаузы самыми частыми причинами «гуляющего цикла» оказываются миома, полипы эндометрия, аденомиоз, нарушение кровообращения или гемостаза. Но любое отклонение от нормы, особенно межменструальные кровотечения — это повод немедленно обращаться к гинекологу, поскольку причиной его может оказаться онкология.
Разберемся с терминами
В России до сих пор широко применяются термины, описывающие интенсивность или болезненность менструальных кровотечений, но, по сути, не являющиеся диагнозом: меноррагия, менометроррагия, олигоменорея, альгоменорея и т.п.
Новая система терминов была введена в 2011 году Международной Федерацией акушерства и гинекологии. Она предполагает не описание характера менструации (обильная, частая, болезненная и т.п.), а определение причины аномальных кровотечений. То есть, по международным протоколам, всякие отклонения в характере и регулярности менструаций надо не просто констатировать, записать в карту (и в лучшем случае назначить обезболивающее), а исследовать по схеме и вылечить.
Поэтому, если вы обращаетесь к гинекологу не для того, чтобы поговорить и успокоиться, а для того, чтобы избавиться от заболевания и предотвратить последствия (иногда очень опасные), то вам нужен врач, который придерживается международной системы классификации PALM-COEIN.