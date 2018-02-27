Аномальные маточные кровотечения (АМК) могут быть спровоцированы чем угодно — инфекционными заболеваниями, травмами, стрессом, генитальными и экстрагенитальными патологиями. У небеременных женщин до менопаузы самыми частыми причинами «гуляющего цикла» оказываются миома, полипы эндометрия, аденомиоз, нарушение кровообращения или гемостаза. Но любое отклонение от нормы, особенно межменструальные кровотечения — это повод немедленно обращаться к гинекологу, поскольку причиной его может оказаться онкология.

Разберемся с терминами

В России до сих пор широко применяются термины, описывающие интенсивность или болезненность менструальных кровотечений, но, по сути, не являющиеся диагнозом: меноррагия, менометроррагия, олигоменорея, альгоменорея и т.п.