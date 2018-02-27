Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Что нужно знать о нарушениях цикла и как с этим справиться

Аномальные маточные кровотечения — термин, который подразумевает вообще любые отклонения от нормальной менструации: слишком обильные или скудные, долгие или короткие, приходящие не в срок… В мире каждое третье обращение к гинекологу связано с этими сбоями.

Аномальные маточные кровотечения (АМК) могут быть спровоцированы чем угодно — инфекционными заболеваниями, травмами, стрессом, генитальными и экстрагенитальными патологиями. У небеременных женщин до менопаузы самыми частыми причинами «гуляющего цикла» оказываются миома, полипы эндометрия, аденомиоз, нарушение кровообращения или гемостаза. Но любое отклонение от нормы, особенно межменструальные кровотечения — это повод немедленно обращаться к гинекологу, поскольку причиной его может оказаться онкология.

Разберемся с терминами

В России до сих пор широко применяются термины, описывающие интенсивность или болезненность менструальных кровотечений, но, по сути, не являющиеся диагнозом: меноррагия, менометроррагия, олигоменорея, альгоменорея и т.п.

По теме
Болезненные месячные: как облегчить себе жизнь
10 важных фактов о менструации
Меноррагия: как понять, что вы теряете много крови при месячных

Новая система терминов была введена в 2011 году Международной Федерацией акушерства и гинекологии. Она предполагает не описание характера менструации (обильная, частая, болезненная и т.п.), а определение причины аномальных кровотечений. То есть, по международным протоколам, всякие отклонения в характере и регулярности менструаций надо не просто констатировать, записать в карту (и в лучшем случае назначить обезболивающее), а исследовать по схеме и вылечить.

Поэтому, если вы обращаетесь к гинекологу не для того, чтобы поговорить и успокоиться, а для того, чтобы избавиться от заболевания и предотвратить последствия (иногда очень опасные), то вам нужен врач, который придерживается международной системы классификации PALM-COEIN.

1 из 3

ПредыдущаяЧто такое PALM-COEIN
Arrows-right
Что такое PALM-COEIN
Гороскоп