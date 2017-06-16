С гинекологией у нас сложные отношения. Каждая приличная женщина знает, что «к гинекологу надо ходить хотя бы раз в год». Некоторые думают, что два раза в год. Некоторые — что раз в три года (как предусмотрено диспансеризацией по ОМС). В конце концов, периодичность вы можете установить себе сами, исходя из собственных страхов. Но неплохо бы понимать, что должно происходить в кабинете у доктора. Ведь само по себе посещение вас ни от каких болезней не спасет, равно как и штамп в карте «осмотр проведен, патологий не выявлено».

Часто оказывается, что врач проводит не те диагностические процедуры, которые действительно требуются, а те, которые ему сейчас не лень провести. Или те, которые предусмотрены вашим полисом ДМС. Или те, на которые, как ему кажется, вам хватит денег при наличном расчете.

На самом деле определенные стандарты существуют даже в России, и пока у вас ничего не болит, следует придерживаться именно их.

Приказом Минздрава РФ № 572 от 01.11.2012г. «О порядке оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология» регламентирован базовый спектр гинекологического обследования в амбулаторных условиях. Он включает в себя мазок на аэробные микроорганизмы, цитологическое исследование поверхности шейки матки, кольпоскопию, ультразвуковое исследование органов малого таза. А также УЗИ молочных желез или маммографию с 35-36 лет. Елена Зорина Акушер-гинеколог Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» на Севастопольском

На УЗИ или маммографию вас может направить и маммолог, и гинеколог. Подробности — вот тут. А вот с остальным сейчас разберемся.