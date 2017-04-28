Если вы в ближайшие годы рожать не планируете, но к убежденным чайлдфри себя не относите, можно отложить материнство на потом. Лет на 20.

Экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО, — часто единственный шанс для пар, которые не могут забеременеть естественным образом. Обо всех возможных вариантах искусственного зачатия мы рассказали вот тут.

Теперь задача усложняется: вы согласны на ЭКО, но не сейчас.

Наталья Калинина д.м.н., ведущий репродуктолог, заведующая отделением ВРТ Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Как подсчитать свои шансы

Термин «пожилые первородящие» уже давно ушел из обихода как неэтичный. Но медицинская статистика такова:

в возрасте до 25 лет 85% женщин могут забеременеть в течение одного года регулярной половой жизни;

в 25-35 лет вероятность забеременеть естественным путем составляет около 45%;

после 35 лет — 25%;

после 40 — менее 10%.

Поэтому если вы планируете беременность и роды когда-нибудь после 40, то было бы очень разумно уже сейчас отложить некоторое количество здоровых яйцеклеток про запас.

После 35-37 лет имеет смысл провести оценку овариального резерва — узнать количество яйцеклеток, которые могут быть использованы для оплодотворения. Для этого потребуется ряд лабораторных исследований (обычно надо сдать анализы на ФСГ — фолликулостимулирующий гормон и АМГ — антимюллеров гормон) или УЗИ-диагностика. Врач при помощи трансвагинального ультразвукового исследования определяет размер яичников и состояние кровотока, а также подсчитывает количество антральных (размером до 8 мм) фолликулов. После обследования женщина может узнать, когда предположительно наступит менопауза.