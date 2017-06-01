Стресс приводит к ожирению — эту взаимосвязь ученые установили уже давно. Оставалось два важных вопроса: каким образом приводит? И почему не всех?

Результаты исследования, длившегося более 25 лет, были опубликованы в журнале Psychiatry Американской Медицинской ассоцииции (АМА).

Собственно, физиологи, эндокринологи и психиатры лишь подтвердили и научно обосновали то, что мы с вами знали и без них: стресс приводит к ожирению, потому что он приводит к перееданию. А переедание в данном случае сродни аддикции — алкогольной или наркотической зависимости. Человек не может перестать есть не потому, что сила воли у него слаба, а потому, что химические связи в организме перестроились определенным образом. Одни с горя пьют, другие — едят. Причем едят, как выяснилось, не что попало, а преимущественно жирное и сладкое.

Пищевая зависимость, в отличие от алкогольной и наркотической, до сих пор официально не включена в перечень психиатрических диагнозов. Но, по всей вероятности, этот вопрос скоро будет пересмотрен.

Мы с вами уже знаем, что любовь к сладкому или жирному, равно как и склонность к перееданию, может передаваться генетически — в этом плане пищевая зависимость определенно сродни алкогольной.

Отмечено было, что к «заливанию» стресса чаще прибегают мужчины, к «заеданию» — женщины. Такое распределение обусловлено скорее социально-культурными предпосылками, чем физиологическими. А вот сама потребность «замаскировать» травмирующую ситуацию чувством сытости или опьянения свойственна обоим полам.