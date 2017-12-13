Диетический экспериментатор, любительница красивых платьев, преподаватель английского и популярный блогер Ольга Брейн рассказывает о своей стратегии здорового похудения.

Ольга Брейн блогер

Вкусное — это награда за страдания, утешение в грусти, разменная монета в манипуляциях и часто единственная радость. «Сделаешь уроки — получишь конфетку». С нами играли в эти игры, когда мы были маленькими, теперь мы играем в эти же игры сами с собой. Я очень люблю есть. Возьмем макароны с сыром. Если красиво, то, конечно, паста аль денте, помидорный соус с чесноком и креветки, сверху сыр пармезан. А бывает, что на душе так обидно и холодно, что просто макароны с сыром. И майонезом. Замесила и засасываешь, пока никто не видит. Сама словно раздвоилась: одна ест, вторая смотрит и умирает от стыда и ужаса. Хочешь перестать, но как? «Устраните стресс, медитируйте, сходите на массаж, радуйтесь каждому дню», — мне казалось, что они издеваются, я чувствовала себя никчемным лузером, который не умеет устранить и наслаждаться. Здоровье разрушалось, я сама себе надоела. Однажды мне повезло, и ярким морозным утром я принесла свои страдания врачу-эндокринологу, которая посмотрела на меня в целом, а не по отдельности.

Сначала физиология Первым делом я сдала кучу анализов, у меня нашли сильный дефицит железа, витамина Д, витаминов группы В и зашкаливающий уровень кортизола, гормона стресса. Стало ясно, почему я с трудом передвигаю ноги, мне постоянно хочется спать и чего-нибудь сладкого, мучного или удавиться. Мне назначили все недостающие витамины и добавки. Неожиданной и интересной находкой стала полная непереносимость лактозы и глютена. Теперь у меня было объяснение моим проблемам с животом и даже, вероятно, астме. Глютен и лактозу велели исключить. Завтрак — важное начало

Мне велели радикально поменять завтрак. Всю жизнь я считала, что овсянка — это прекрасный здоровый завтрак. Оказалось, что быстрые углеводы на завтрак вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови (кайф), а потом быстрое ее падение. В итоге человек хочет не просто есть, а жрать, желательно мучное и сладкое. Вместо овсянки мне прописали есть цельные жирные продукты, например яйца, рыбу, мясо плюс овощи и зелень. Всем спать Следующий пункт — сон в 22 часа. Обычно я ложилась спать за полночь, к этому времени происходил ненужный выброс кортизола, а утром его было мало. В результате я чувствовала усталость, сонливость, постоянно хотела выпить кофе, поесть сладкого, ходила по замкнутому кругу стресса. Анализируем желания