Как перестать есть все подряд и начать худеть
Вкусное — это награда за страдания, утешение в грусти, разменная монета в манипуляциях и часто единственная радость. «Сделаешь уроки — получишь конфетку». С нами играли в эти игры, когда мы были маленькими, теперь мы играем в эти же игры сами с собой.
Я очень люблю есть. Возьмем макароны с сыром. Если красиво, то, конечно, паста аль денте, помидорный соус с чесноком и креветки, сверху сыр пармезан. А бывает, что на душе так обидно и холодно, что просто макароны с сыром. И майонезом. Замесила и засасываешь, пока никто не видит. Сама словно раздвоилась: одна ест, вторая смотрит и умирает от стыда и ужаса.
Хочешь перестать, но как? «Устраните стресс, медитируйте, сходите на массаж, радуйтесь каждому дню», — мне казалось, что они издеваются, я чувствовала себя никчемным лузером, который не умеет устранить и наслаждаться. Здоровье разрушалось, я сама себе надоела.
Однажды мне повезло, и ярким морозным утром я принесла свои страдания врачу-эндокринологу, которая посмотрела на меня в целом, а не по отдельности.
Сначала физиология
Первым делом я сдала кучу анализов, у меня нашли сильный дефицит железа, витамина Д, витаминов группы В и зашкаливающий уровень кортизола, гормона стресса. Стало ясно, почему я с трудом передвигаю ноги, мне постоянно хочется спать и чего-нибудь сладкого, мучного или удавиться. Мне назначили все недостающие витамины и добавки. Неожиданной и интересной находкой стала полная непереносимость лактозы и глютена. Теперь у меня было объяснение моим проблемам с животом и даже, вероятно, астме. Глютен и лактозу велели исключить.
Завтрак — важное начало
Мне велели радикально поменять завтрак. Всю жизнь я считала, что овсянка — это прекрасный здоровый завтрак. Оказалось, что быстрые углеводы на завтрак вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови (кайф), а потом быстрое ее падение. В итоге человек хочет не просто есть, а жрать, желательно мучное и сладкое. Вместо овсянки мне прописали есть цельные жирные продукты, например яйца, рыбу, мясо плюс овощи и зелень.
Всем спать
Следующий пункт — сон в 22 часа. Обычно я ложилась спать за полночь, к этому времени происходил ненужный выброс кортизола, а утром его было мало. В результате я чувствовала усталость, сонливость, постоянно хотела выпить кофе, поесть сладкого, ходила по замкнутому кругу стресса.
Анализируем желания
Важный шаг — пищевой дневник. Не просто записывать, что и когда я ем, а фиксировать эмоции, которые сопровождают желание есть.
Оказалось, что голод — только одна из причин поесть. Другие причины из моего дневника:
- Не звонил бойфренд, уже два дня, он меня не любит, мне грустно;
- Мне нужно перевести книгу, она такая большая, мне страшно даже начинать, пойду поем;
- Партнер по проекту не делает свою часть, я нервничаю и злюсь, потому что не могу это контролировать, от этого хорошо помогает бутерброд;
- Смотрю фильм, нужно же что-то жевать, я всегда жую, когда смотрю фильм;
- Мне холодно, нужно согреться, выпить чаю с конфетами;
- Все едят, я тоже поем за компанию.
Психологи советуют писать список ста радостей, которые не еда, и делать себе по три в день. Сто я не осилила, но двадцать штук набралось. Так я узнала, что от непозвонившего бойфренда хорошо помогают сериалы, правда, тогда к черту идет сон в 22 часа.
Что в итоге?
Значительная часть стресса и плохого самочувствия, которое я заедала всяким непотребством, была устранена вместе с анемией и прочим чисто физиологическим дисбалансом. Идти спать в 22 часа себя заставить очень тяжело, очень. Но, возможно, это и правда работает. У меня ясная голова, меньше необоснованного беспокойства и желания «заесть нервы». Часто выручает рефлексия. Прежде чем начать есть, я останавливаюсь и думаю: «Что на самом деле я хочу сейчас сделать?» Ну, и как ни банально, помогает ощущение, что тебя любят, ценят и ты молодец. Пусть даже иногда этот единственный любящий и ценящий тебя человек я сама.
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